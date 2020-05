Mercedes GLB: Her er det ikke aldersgrense – men høydegrense

De første eksemplarene av Mercedes sin nyeste SUV, GLB har nylig kommet til Norge.

Her snakker vi en høyreist bil, med god plassutnyttelse, mulighet for firehjulsdrift, og til en startpris på under 500.000 kroner.

Som navnet tilsier, plasserer nykommeren seg mellom dagens GLA og den mellomstore SUV-en GLC.

Faktisk er nykommeren bare to centimeter kortere enn GLC.

Høydegrense

Nye GLB er den første kompaktbilen fra Mercedes som er tilgjengelig med en tredje seterad. Her er det neppe noen overraskelse at de to bakerste passasjerene ikke akkurat kan boltre seg med et hav av plass.

Det bekrefter også Mercedes, som selv understreker at «høydegrensen» for disse passasjerene er 168 centimeter. Er man høyere enn dette, bør man helst finne et annet sted å sitte.

Som vanlig er sikkerhet høyt prioritert, også helt bakerst, med uttrekkbare hodestøtter, setebelter med strammefunksjon, airbag for sidevinduene, og selvsagt ISOFIX. Dette gjør det mulig å feste totalt fire barneseter på en trygg måte.

Passasjerene på tredje rad har to drikkeholdere mellom setene, samt to oppbevaringsrom med hver sin USB C-port. Når setene ikke er i bruk, kan de senkes flatt ned i gulvet for å øke bagasjeromsvolumet.

Eksteriørt kan GLB nesten minne om en mini-versjon av GLS.

Teknologi fra S-Klasse

Som navnet hinter til, bygger GLB på flerbruksbilen B-Klasse, noe som synes spesielt godt på innsiden. Her er interiøret nærmest identisk, med widescreen cockpit og de tre runde luftdysene plassert i midtkonsollen.

I likhet med B-Klasse får GLB sikkerhetssystemer hentet fra S-Klasse, som innebærer både oppdaterte kamera- og radarsystemer. GLB kan blant annet se veien 500 meter frem, og støtter delvis autonom kjøring. Line-assist, adaptiv cruisekontroll og parkeringsassistent er bare noen eksempler på utstyr GLB leveres med.

Mercedes sitt nye multimediesystem, MBUX (Mercedes-Benz User Experience), er også på plass. Det innebærer blant annet at du kan snakke til bilen. Svarene du får blir servert ved bruk av kunstig intelligens. For eksempel kan du si «I´m hungry», så vil bilen automatisk foreslå spisesteder den tror du vil like i nærheten.

Interiøret er godt kjent fra resten av den nye kompaktfamilen med blant annet widescreen-cockpit og MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Startpris under 500.000 kroner

Startprisen på nykommeren er 486.000 kroner. Da snakker vi GLB 200, som har en 1,33 liters bensinturbo på 163 hk.

Ønsker du firehjulsdrift, må du opp på GLB 250 4Matic. Da øker prisen til 619.000 kroner. Her får du i tillegg en merkbart kraftigere motor. 2-literen leverer 224 hk og får Mercedes sin nye 8-trinns dobbeltclutch-kasse.

Helt på topp finner vi AMG GLB 35. Den har også en 2-liters bensinmotor, men leverer hele 306 hk og 400 Nm. 0-100 km/t er i mål på kjappe 5,2 sekunder, kontra 9,1 sekunder på innstegsmodellen.

Innstegsmodellen GLB 200 får den nyutviklede M282-motoren med sylinderkutt for redusert forbruk og utslipp.

Foreløpig ikke ladbar

Det er mye som taler for at GLB kan bli en viktig modell her hjemme. Kompakt-SUV, med god plass og mulighet for sju seter, er helt klart en viktig faktor.

Men i annerledes-landet Norge, vil naturligvis drivlinjen være avgjørende for om dette kommer til å bli en suksess eller ikke.

Hvorvidt nye GLB leveres som ladbar hybrid, vil den norske importøren hverken bekrefte eller avkrefte.

Inntil videre har Mercedes presentert fem ulike motoralternativer, enten bensin eller diesel. Dette er henholdsvis GLB 200d (150 hk), 220d (190 hk), 200 (163 hk), 250 4Matic (224 hk) og toppmodellen: AMG 35 med 306 hk.

Bagasjerommet rommer 560 liter når tredje seterad er nede.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no