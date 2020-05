Helt siden bilen ble vist første gang, har forventingene til Fords første elektriske SUV vært enorme.

Bare i løpet av de første 24 timene etter lanseringen i fjor, hadde mer enn 1.800 nordmenn forhåndsbestilt den nye og elektriske SUV-en, som har fått navnet Mustang Mach-E.

Dette er bilen som skulle gi Ford-forhandlere over hele landet en skikkelig boost i år.

Men slik blir det ikke. Nå melder nemlig bransjenettstedet Bilnytt.no at Mustang Mach-E er utsatt til 2021.

Mustang Mach-E kommer både som standard range (med et 75 kWt batteri) og Long Range (99 kWt batteri). Sistnevnte har en anslått WLTP-rekkevidde på opptil 600 kilometer med bakhjulstrekk.

Korona-forsinkelser

– Dette er veldig kjedelig for Ford-forhandlerne som skulle få et virkelig comeback-år. BilNytt.no er kjent med at det var allokert båtlass med over 4.000 Mustang til Norge i år, nå har dette blitt skjøvet over til neste år, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør og administrerende direktør i Bilforlaget.

Helt nye Mustang Mach-E skulle etter planen komme til Norge i oktober, men mandag kveld kom meldingen til kundene som har forhåndsreservert bilen: Elbilen er forsinket.

Stengte fabrikker som følge av kronoaviruset skal være årsaken.

– Dette var veldig, veldig kjedelig, men de fem ukene fabrikken har vært stengt som følge av korona-viruset er ikke mulig å hente inn igjen, sier Arild Odden, leder i Fords forhandlerforening, til BilNytt.no.

Slik ser det ut innvendig, Ford går ikke overraskende for en stor skjerm i midtkonsollen.

Starter leveringer i 2021

Informasjonsdirektør, Anne Sønsteby i Ford Motor Norge, bekrefter også til Bilnytt at COVID-19-avbruddet ved Fords fabrikker medfører noe forsinkelser på de første leveringene.

– Vi har nå begynt å bringe driften trygt tilbake til normalt, og forventer å starte leveransene i Norge i begynnelsen av 2021, sier Sønsteby.

Etter det BilNytt.no kjenner til er amerikanske kunder først i køen, og utleveringene der begynner før nyttår. Like før fabrikken stengte ned produserte Ford de aller første prototypene av Mach-E.

Ladbar SUV også forsinket

I tillegg til Mustang Mach-E, er også den nye og ladbare SUVen Explorer forsinket.

I utgangspunktet skulle bilen vært på plass hos forhandlerne rundt påske. Ifølge Arilid Odden hos Ford er det ventet levering om noen uker.

– Det er ingen stor forsinkelse, men i disse tider er vi veldig utålmodige når vi har et produkt som skaper interesse, sier Odden til Bilnytt.no

Som følge av kronoasituasjonen blir også den ladbare SUVen Explorer noe forsinket.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no