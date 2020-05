Mange ser ut til å ha glemt hva denne brukes til

Gjetter du hva vi nordmenn irriterer oss mest over i trafikken?

Nei, det er ikke stygge forbikjøringer. Heller ikke bilister som ligger under fartsgrensen – eller de som fikler med mobilen mens de kjører.

Det som irriterer oss mest er faktisk de som ikke bruker blinklyset, eller bruker det feil.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende forsikring.

Dette er irritasjonstoppen

Her er listen over hva som får begeret til å renne over for norske bilister:

At blinklys ikke brukes riktig (28 prosent)

At bilister driver med andre ting mens de kjører (23 prosent)

At bilister ikke følger fartsgrensen (18 prosent)

At vikeplikten brytes (9 prosent)

Feil kjøring i rundkjøringer (6 prosent)

Manglende fletting i kø (6 prosent)

Ti prosent sier for øvrig at det er ingenting som irriterer dem med andre trafikanter.

Rundkjøringene kan også være en kilde til mye frustrasjon ute i trafikken. Foto: Scanpix

Dødsulykker

– Jeg kjenner meg godt igjen i listen selv. På toppen troner folk som ikke bruker blinklys riktig. Det er veldig irriterende, men også potensielt veldig farlig, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Undersøkelsen viser for øvrig at én av fem planlegger bilferie i sommer.

– Det vil kreve økt bevissthet fra sjåførene og tydelige signaler for å unngå uhell, mener fagsjefen.

– Vi har eksempler på at det har skjedd dødsulykker på grunn av førere som ikke brukte blinklys. Det er vanskelig å rangere, men at bilister driver med andre ting mens de kjører, fører ofte med seg andre farlige feil. Uoppmerksomhet kan gjøre at man ikke følger fartsgrensen, eller at man bryter vikeplikten, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Bruk av mobiltelefon mens man kjører kan skape svært farlige situasjoner.

Skummel mobilbruk

Ytre-Hauge i Frende er enig i at andreplassen i kåringen er urovekkende. Ofte er dette «andre» folk driver med mens de kjører relatert til mobilen.

– Det er gjerne irriterende for andre, men det er også livsfarlig. Ordene mobil og bil ligner, men de har ingenting med hverandre å gjøre. Det virker som om mange fremdeles ikke helt skjønner det, sier han.

Når bilen er i bevegelse, har du kun lov å bruke mobilen hvis du har håndfriutstyr og en fastmontert mobiltelefon.

– Uansett anbefaler vi ikke at du snakker i telefonen når kjøreforholdene er vanskelige eller trafikken er uoversiktlig. Og selvsagt skal du aldri skrive eller lese meldinger mens du kjører. Hvis du må gjøre noe, kjør inntil siden og stopp helt opp, sier Ytre-Hauge.

På ferie med bobil

I tillegg at undersøkelsen viser at mange vil på bilferie i sommer, melder Frende om økt etterspørsel etter bobilforsikring den siste tiden.

– Med mange nye bilferierende på veien er det viktig å stresse ned for å sikre at alle kommer trygt fram. Mange som ikke er vant med flere uker bak rattet gjør dette for første gang. Og mange har ikke veldig lang erfaring med bobil, spesielt ikke på smale eller kronglete veier. Derfor håper jeg folk er ekstra oppmerksomme og tålmodige med hverandre på veiene i år. Hold irritasjonen under kontroll, sier Ytre-Hauge.

