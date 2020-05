For noen dager siden skrev vi om at det allerede er forbudt å vaske bilen sin hjemme i Tyskland og deler av Sverige – og at man nå ønsker å stramme dette inn også i Norge. I miljøets tegn.

Man oppfordrer folk til å bruke godkjente vaskeanlegg. Saken skapte engasjerte uvanlig mye og skapte tildels sterke reaksjoner. Les mer her:

En av de som ikke lar seg stresse nevneverdig av detet er Bjørn-Aage Bredal. Han burde kanskje gjøre det ettersom han er produkt- og markedssjef i Garasjetid.no, som blant annet selger bilpleieprodukter.

– Nei, et forbud har jeg ikke tro på, sier han.

Enklere å sjekke hva som er i flaska

– Jeg er jo kjent med at dette er forbudt en del steder allerede, men jeg tviler på at det forbudet kommer hit. For hvordan i all verden skal dette håndheves? Skal naboen ringe politiet om de ser meg vaske på gårdsplassen og så skal politiet komme hit og gi meg bot? Jeg tror vel de har andre og viktigere ting å ta seg til. Jeg vil helst fortsette å vaske bilen min hjemme på gårdsplassen, legger han til.

– Du er vel kanskje forpliktet til å ha en slik holdning, du som livnærer deg på å selge bilpleieprodukter?

– Hadde jeg trodd på et forbud, hadde jeg jo ikke startet opp med dette i det hele tatt. Da hadde jeg funnet på noe annet. Der er jo ikke noe nytt. Det har vært raslet med sablene en stund allerede.

– Det er klart jeg bryr meg om frisk luft, natur og rent vann. Det gjelder vel alle. Jeg tror også det for myndighetene er langt enklere, billigere og mer effektivt å kontrollere hva som er i flaskene med bilvask og avfetting vi kjøper, enn å håndheve et vaskeforbud for de som vedlikeholder og tar vare på dyre gjenstander med såpe, vann og svamp.

Vi gir dyrere produkter

– Dette strammes allerede inn fra år til år. Slik har det vært de siste årene. Akkurat det er kanskje ikke så mange klar over? Det har blitt veldig mye mer og mer fokus på miljøvennlige produkter i vår bransje. Ta for eksempel dette med svanemerking. For å få svanemerket et produkt på nytt, må produktet forbedres. Akkurat det heier jeg på, og jeg tror det er veien å gå forklarer Bjørn-Aage videre.

– Vil dette medføre noen ulemper for oss forbrukere?

– Tja ... Utvikling av allerede tildels komplisert kjemi koster jo penger. De pengene må jo hentes inn igjen ett sted. Faren er at vi får dyrere produkter.

– Okei, men blir de like effektive?

– Ja, i utgangspunktet blir de det. Dette er faktisk et av kravene fra Svanen, at produktet skal være like bra eller bedre enn tilsvarende produkt. Ta f.eks. lut som er en viktig ingrediens i mange bilsåper i dag, fordi det er svært effektivt. Lut er også svært skadelig for naturen og strammere regler tvinger oss til å tenke nytt og erstatte lut med andre komponenter, som gjør jobben like bra.

– Jeg tror også at dersom man skal få forbrukerne til å bruke mer miljøvennlige produkter, må kvaliteten være like bra. Ett meget godt eksempel på dette er mikrofiber laget av rPet (resirkulert plast). Dette er mikrofiber du og jeg ikke merker noen forskjell på i bruk, men det er et stort skritt for miljøet.

– Dette har nå så vidt kommet til Norge og vil nok eksplodere de neste årene. Det samme ser vi i kjente merkenavn som i større og større grad satser på svanemerkede kjemikalier. Bilen blir like ren, men du som vasker bilen har litt bedre samvittighet.

Vil påvirke bruktbilprisene

– Jeg tror mange kunder vil ha det som er både billig og effektivt og så – unnskyld uttrykket – driter man litt i miljøet i akkurat den sammenhengen. Slik sett er det kanskje bra at det strammes litt inn og at man får biologisk nedbrytbare produkter framfor petrokjemiske, mener Bjørn-Aage.

Han tror også at et forbud ville gjort mange biler mindre verdt.

– Ja vi vet jo at en maskinvask allerede er ganske kostbar og at resultatet ikke alltid blir like bra. Blant annet en test fra TV 2 Hjelper Deg viste hvor dårlig det faktisk kan bli. ( Se videoen under denne artikkelen)

– Det kan fort igjen føre til at mange dropper, eller nøyer seg med en dårligere vask enn det man kunne gjort selv. Noe som igjen påvirker annenhåndsverdien på bilen vesentlig. Og det er naturligvis ingen tjent med, avslutter Bredal.

