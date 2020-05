Sanner-garanti mot avgiftshopp på campingbiler

EUs nye regnemetode for måling av avgasser (WLTP) er bakteppet for uklarheten.

Når det gjelder varebiler, klargjorde regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at den vil jevne ut økningen, slik at de totale avgiftene ikke blir høyere. Det samme ble ikke gjort for campingbiler, men mandag kom avklaringen fra finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget.

«Også for campingbiler er det snakk om en provenynøytral omlegging, og det er ikke lagt opp til noen generell avgiftsøkning for campingbiler til neste år», skriver han.

Men noen endringer kan det likevel bli:

«Det vil være forskjell på hvor mye målt utslipp endres for de enkelte bilmodeller. Ulik utslippsendring vil medføre at avgiftsnivået kan endres, enten opp eller ned, for de enkelte bilmodeller, selv om omleggingen samlet gjennomføres provenynøytralt», skriver Sanner.

Både salg og utleie av bobiler har skutt i været som følge av coronakrisen, fordi strenge reiserestriksjoner tvinger nordmenn til å feriere i eget land.