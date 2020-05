Nå er det over 25.000 av denne på norske veier

BMW i3 er en av de mest spesielle bilene du kan kjøpe i dag. Her har BMW bokstavelig talt tenkt utenfor boksen, med en bil som både har spesielt design og mange særpregede løsninger.

For BMW har den også gitt mye læring. De har utviklet bilen en god del underveis og latt den være et utstillingsvindu for ny teknologi og nye løsninger, blant annet på interiør.

Dette har også i mange år vært BMWs eneste elbil. Salget har vært marginalt i de aller fleste markeder, men i Norge har i3 vært en knallsuksess.

Ble solgt i Åsane

Faktisk passerte BMW denne uken bil nummer 25.000 på norske skilter.

Det er et nesten oppsiktsvekkende høyt antall antall solgte, for en så spesiell bil.

– Det har vært et ellevilt eventyr, og det er morsomt at eksemplar nummer 25.000 av bilen i Norge selges her i Åsane hvor eventyret på mange måter startet, sier plassjef Helen Ibsen hos BMW-forhandleren Jæger Sentrum i Åsane i Bergen.

Hun karakteriserer Bergen som en av landets største «i3-byer».

VIDEO: Innenfor kompakte utvendige mål har BMW klart å trylle fram imponerende mye plass i sin i3

Knallhard konkurranse

– Det er flere kunder som i løpet av de siste seks årene har byttet til en nyere modell av BMW i3. Det er den absolutt beste tilbakemeldingen vi kan få, sier Ibsen, i en pressemelding.

Hun forteller at BMW i3 har blitt godt mottatt i alle aldersgrupper, selv karakteriserer hun den som en perfekt bybil eller såkalt nummer-to-bil.

– Etterspørselen har til tider vært helt ut av proposjoner, med tildels lang ventetid. Konkurransen blant ladbare biler er knallhard, og for å skille seg ut må det være mer enn bare pris og kvalitet. Det har BMW løst ved at BMW i3 er en «grønn» bil, alt av materialer er basert på resirkulering og gjenvinning. Interiøret er basert på kenaf, som består av bastfiber fra gambohamp som erstatter petroleumsbasert plast. I tillegg til at karosseriet er laget av karbonfibre, er dette med på reduserere vekten til i3, sier Ibsen.

BMW i3 er en av de mest populære elbilmodellene i Norge. Nå er det blitt mye dyrere å kjøre med den, også om du bare lader hjemme. Foto: Frank Williksen

Forsvinner - og blir ikke erstattet

Da BMW i3 kom på markedet i 2013 representerte den en ny retning for BMW, sammen med i8 som fulgte i 2014.

Underveis har bilen blitt oppgradert og fått lengre rekkevidde, det har nok være en avgjørende faktor for at salget har holdt seg så godt her hjemme.

Nå har bilen altså blitt syv år gammel. Det betyr at det i utgangspunktet hadde vært på tide med et modellskifte, men det kommer ikke. i3 skal nemlig ikke få noen direkte oppfølger.

BMWs markedsdirektør Pieter Nota bekreftet i fjor at i3 kommer til å bli faset ut og at merket fremover vil satse på modeller med bredere appell enn denne. Først ut er den elektriske versjonen av familie-SUVen X3, etter den kommer en rekke øvrige modeller.

Allerede i 2023 vil BMW ha 25 ladbare modeller på markedet, hvorav minst halvparten skal være helelektriske.

