Nye Toyota C-HR: Den viktigste nyheten kan du ikke se

Senhøsten 2016 kom jeg flyvende fra et Skoda-arrangement på Mallorca, og til Madrid. En dag før alle andre motorjournalister kom jeg for å testkjøre den helt nye og dristige Toyota C-HR.

Dette gjorde at jeg fikk ha bilen en dag alene, før den offisielle pressekjøringen startet, med norske og utenlandske motorjournalist-kolleger.

Konklusjonen den gangen var at bilen hadde mye og annerledes design og at motoren, med god hjelp av den trinnløse CVT-girkassen, var litt slapp og slik tok knekken på en god del av kjøregleden.

Siden den gangen har jeg ikke kjørt Toyota C-HR, men jeg ser den jo stadig vekk på veien. Bilen har definitivt blitt en suksess for Toyota her hjemme.

VIDEO: Toyota C-HR ser litt bøs ut. Nå kan den fås med en motorisering som matcher utseendet

Hva er nytt?

Nå er det altså dags for å kjøre C-HR igjen. Det har jo gått noen år siden 2016, så Toyota har gitt den kompakte crossoveren en liten og tiltrengt facelift. Litt finpuss her og der, nye frontlykter med avansert LED-teknologi er på plass, det samme er nye baklykter og noen andre farger å velge i.

De har med disse ganske enkle grepene klart å stramme bilen betydelig opp og den ser både tøff og moderne ut. Testbilens kule oransje-farge med sort tak og sorte felger, blir nok litt «mye» for noen. Men vi liker det. Det er noe morsomt og litt lekent over det hele. Dessuten finnes det nok grå, sorte og sølvfargede biler!

Bilens design fortjener en litt frisk og morsom fargekombinasjon. Slik som vår Orange-utgave.

Også innvendig er det strammet opp og re-designet litt forsiktig. Du skal være kjenner for å se forskjellene. Den største og viktigste innvendige nyheten er at Toyota har fått på plass støtte for Apple Car Play og Android Auto.

Den nyheten som gleder oss aller mest synes dog ikke hverken utenpå eller inni. Men den er å finne under karosseriplatene. Nemlig ny, kraftigere og mye bedre drivlinje. med vesentlig oppstrammet girkasse, bedre avstemt hjuloppheng og kraftigere motor.

Testbilen har nå fått en 2-liters motor på 184 hestekrefter mellom forskjermene. Selvfølgelig er det en hybrid – det er jo Toyota – så man har litt elektrisk «dytte-hjelp» i ny og ned også. Dette var tiltrengt.

Også innvendig har Toyota valgt et design med mange linjer. Vi liker det.

Hva er styrker og svakheter her?

Den største styrken her er at bilen endelig har fått ytelser og kjøreegenskaper som matcher det litt tøffe utseendet.

Hele makeoveren har gjort bilen godt, den ser bedre ut og den kjører bedre.

Noen vil nok synes at det er en svakhet at den ikke kan lades og brukes som elbil over kortere strekk. Det at den (nesten ikke) kan leveres med firehjulsdrift er også et lite minus i margen. For de som har tittet på denne og valgt den bort på grunn av litt snau plass i baksete og bagasjerom, må fortsatt vurdere storebror RAV4. Biles fysiske mål er ikke endret.

Hva koster den?

Prisene er slett ikke så ille og starter på 319.000 kroner for billigste utgave. Da med den «gamle» 1,8-liters motoren og drivlinja, som vi ikke liker så godt. Men som – for all del, de aller fleste lever både godt og lykkelig med.

For mer ytelser og kjøreglede i en C-HR med 2-liters maskin, må man ut med snaut 100.000 kroner til. 406.000 kroner er startprisen her. Da begynner det å bli dyrt.

Toyota C-HR skiller seg fra konkurrentene med MYE design og mange linjer.

Hvem er konkurrentene?

For de som synes en C-HR blir litt for utagerende, kan jo en litt snillere Corolla, eller en litt mindre og billigere Yaris være to aktuelle valg. Ladbare Audi A3 e-tron er en annen konkurrent. Elbilen Nissan Leaf er ingen crossover, men en bil mange vurderer.

Vil naboen bli imponert?

Nei - neppe ... Det er vel ikke så mange som lar seg imponere av en relativt liten hybrid-modell fra Toyota. Ikke for at de ikke er bra, fine eller gode. Det er litt sånn som med en fersk hvetebolle, alle synes det er godt, men man lar seg liksom ikke imponere. Det er et stykke derfra til marsipankake.

Men om du velger den i samme oransje og sorte fargekombinasjon som testbilen, tror vi naboen blir litt glad hver gang han ser den.

Designet er litt "lag på lag" på dette detaljbildet av fronten.

Hva mener Broom?

Vi mener at oppdateringene har gjort bilen, ikke bare litt godt – men veldig godt. Nå har den fått kjøregleden og ytelsene den fortjener.

Den oppleves som kvikk og rask i trafikken og girkassen er mye strammere og bidrar til at motoren ikke ruser opp ved fartsøkning på samme måte som tidligere.

0-100 km/t går unna på helt greie 8,2 sekunder, det er nesten så man får litt god, gammeldags GTI-følelse av å kjøre denne nå. Toppfarten er vel mer av hypotetisk interesse, men speedometernåla skal stoppe på 190 km/t, ifølge Toyota.

De små designforandringene bidrar også positivt til totalopplevelsen. Det er mulig vi hadde en smule forutinntatt holding og litt lave forventninger, men vi lar oss i alle fall begeistre og overraske av C-HR nå.

Men det har sin pris 100.000 kroner er penger det. Og vi vet at mange er sjeleglade i sin C-HR med «gamle-motoren» også. Og den funker den. Antagelig herfra og inn i evigheten. Men med den nye drivlinjen er dette også en bil som kan lokke fram et lite smil.

Også baklyktene har fått en liten make-over.

Design kan jo alltid diskuteres. På C-HR er dette vektlagt mer enn de rent praktiske egenskapene. Det høye salget har bevist at mange verdsetter denne litt annerledes og smått vågale bilen fra Toyota

Det fakta at man har Toyotas velkjente driftsikkerhet og gode servicenivå bidrar garantert også.

Toyota C-HR Motor: 2-liter bensin + batteri og el-motor

2-liter bensin + batteri og el-motor Samlet effekt: 184 hk

184 hk 0-100 km/t: 8,2 sekunder

8,2 sekunder Toppfart: 180 km/t

180 km/t Oppgitt forbruk: 0,52 l/mil

0,52 l/mil L -H- B: 439, 156 og 179 cm

439, 156 og 179 cm Bagasjerom: 358 liter

358 liter Pris fra: Kr 319.200

Kr 319.200 Pris testbil: Kr 406.800

Visste du at:

Bilene for Europa blir produsert i Tyrkia, og ikke i Japan?

C-HR betyr; Compact High Rider?

At den også finnes med 1,2 liters bensin-turbomotor og firehjulsdrift?

