Ford har stor suksess med den tøffe pickupen Ranger. Her i Norge er dette den mest solgte bilen i klassen så langt i år.

En del av forklaringen på suksessen er at Ford tilbyr bilen i flere utgaver og med mange valgmuligheter, både på karosseri, farger og utstyr.

Men én ting har nesten alle nye Rangere – og andre pickuper – i Norge til felles. De har bare to seter. Det til tross for at mange av disse bilene selges som personbil med bakseter i mange andre land.

Nesten knust av avgiftssystemet

Hvorfor? Jo, det har med det spesielle avgiftssystemet vi har for nye biler i Norge.

– Med plan og bakseter brukes Ranger som en familiebil mange andre steder i Europa. Den er perfekt egnet til å trekke en stor hestehenger, campingvogn eller båthenger. Dessuten har du masse bagasjeplass på planet under det låsbare dekselet, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

Hun legger til:

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt mange slike kunder, men dessverre blir en Ranger på hvite skilter nesten knust av avgiftssystemet i Norge.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Nå kommer Norges mest solgte i ny og tøff utgave

Alt er avgifter

Hvor dyrt blir det så? Jo, populære Ranger Wildtrack koster med to seter fra 540.000 kroner. Med baksete inne, øker prisen til hele 921.968 kroner. Altså et pristillegg på 381.000 kroner.

Toppmodellen Ranger Raptor starter på 698.000 kroner som varebil. Med bakseter, ender vi på 1.218.614 kroner. Baksetene koster deg altså her ikke mindre enn 520.614 kroner!

Og hele denne differansen er avgifter.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Bakseter i Raptor-utgaven koster deg over en halv million kroner

Selger noen få eksemplarer

– Mange trenger pickup i arbeidsøyemed og det er veldig uheldig ut fra et miljøperspektiv at norske engangsavgifter gjør det så dyrt med bakseter at det er billigere å kjøpe seg en tredje bil i husstanden enn å ha bakseter i Rangeren – og selvsagt også konkurrerende pickuper, sier Anne Sønsteby.

Hun legger til at Ford likevel selger noen få eksemplarer av Ranger som personbil.

– Ja, Ranger og Ranger Raptor med bakseter er en aktuell bil for kunder som har behov for en pickup og samtidig trenger baksetene til henting og levering av barn i barnehage, skole, på fritidsaktiviteter og lignende. Også for de som trenger å kunne transportere flere personer i forbindelse med jobb. Dermed tar de seg råd til dette, selv om pristillegget er så stort.

(Saken fortsetter under)

Ford informasjonsdirektør Anne Sønsteby synes det er beklagelig at norske avgifter setter en stopper for Ranger som personbil.

På høyde med vanlig familiebil

Her hører det også med til historien at de aller fleste pickupene har fått høyere personbilfaktor de siste årene. Det som tidligere kunne være ganske primitive kjøretøy, har blitt mye mer komfortable og velkjørende, samtidig som de kan utstyres med det meste av sikkerhets- og luksusutstyr. Det igjen gjør dem mer aktuelle til allsidig bruk.

Slik ser det ut inne i den nye spesialutgaven Ranger Thunder.

– Vi vet at når kundene kjøper en Ranger, så gjør de det på grunn av kombinasjonen den kan tilby av pris, motorkraft, tilhengervekt, nyttelast – men også de mange smarte kjøreassistanseteknologiene og kjøreegenskapene, sier Anne Sønsteby.

– Den er nå helt på høyde med en vanlig personbil komfortmessig. For alle praktiske formål kan den brukes som en vanlig femseters familiebil. Derfor synes vi også det er ekstra trist at mange potensielle kjøper rett og slett ikke har anledning til å kjøpe den, på grunn av avgiftene, avslutter hun.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no