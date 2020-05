Range Rover. Bilen som på mange måter startet en helt ny biltrend. Det vi etter hvert kaller SUV.

Det fantes riktignok noen spede forsøk på å kombinere komfort, luksus og framkommelighet tidligere også. Men Range Rover var den som først fikk det skikkelig til, da den kom i 1970.

Målet var status og komfort som en Jaguar - og samtidig rå terrengegenskaper.

Ryktene sier at den ble tatt fram så de rike britiske lordene og godseierne skulle ha noe mer smakfullt, stilig og komfortabelt enn en billig Land Rover å fraktes i, når de skulle rundt på godset for å se på avlingene, eller på jakt. Selv om ryktet er både søtt og hyggelig, hadde neppe vært noe god økonomi i dette.

Her er de tre første generasjonene Range Rover samlet. Den eldste bakerst.

Den ikke fullt så søte sannheten er at bilen primært var tiltenkt det amerikanske markedet, hvor denne typen biler bestandig har vært populære. Målet var ubeskjedent nok å tjene noe kjappe dollars. Men innen bilen var ferdig utviklet var eksporten til USA stoppet.

Det var nok en real kalddusj og det hele kunne fort endt i en gedigen fiasko. Britiske bilprodusenter var jo gode på det utover på 70-tallet ...

Men, denne gangen ville skjebnen det annerledes. Range Rover ble umiddelbart en stor suksess, selv uten det viktige USA-markedet. Fabrikken greide rett og slett ikke å produsere nok biler til å dekke etterspørselen. Siden har det gått over stokk og stein – bokstavelig talt.

Nå fyller den 50 år, og vi feirer jubileet, med et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd siden den første forlot samlebåndet i Solihull for 50 år siden.

1. generasjon, 1970 – 1994:

Som på de fleste andre biler fra Land Rover var mesteparten av karosseriet produsert i aluminium. Det som skilte den fra andre i familien var bruken av spiralfjærer, for økt komfort. Den hadde også skivebremser på alle hjul, noe som slett ikke var vanlig på den tiden. De første årene var alle bilene tredørs, og femdørs-varianten kom ikke før så sent som i 1981.

Motoren var en 3,5-liters V8-bensin som opprinnelig kom fra Buick. Først med forgassere på beskjedne 135 hk. Samme motor kom etter hvert også med innsprøytning. Du kunne også få den med en lat og noe upålitelig 4-sylindret dieselmotor fra Italienske VM.

Etter 24 år – i 1994 – var det kroken på døra for første generasjon som går under betegnelsen ”Classic”. Så lang levetid på biler er absolutt ikke vanlig.

Verdens dyreste SUV utsolgt i Norge

2. generasjon, 1994 – 2002:

Neste skudd på Range Rover-stammen var P38A, (ikke spør oss hva det betyr...) Den nye var enda mer luksuriøs, med ytterligere forbedret luftfjæring, ABS-bremser, antispinnsystem og et helt nytt karosseri og ramme.

2,5-liter dieselen som ble veldig populær i denne, kom nå fra BMW. Mens bensinutgavene hadde 4-liter eller 4,6-liter. Fortsatt V8 så klart. Og tørste som bare rakker'n.

Land Rover ville vise at selv om nye Range Rover var luksuriøs, så hadde den robustheten og terrengegenskapene til forgjengeren. Blant annet arrangerte de ekspedisjoner for å vise bilens fortreffelige egenskaper. Og for å bøte på et litt frynsete kvalitetsryke, forlenget de garantien fra ett til tre år i 1998.

En lang rekke spesialmodeller ble etter hvert tilbudt, som en del av Land Rovers strategi for å holde den tross alt litt aldrende modellen eksklusiv. Konkurransen i SUV-markedet hardnet til med flere nye aktører. Blant annet fra Japan.

Her er den – bilen som skal redde et legendarisk bilmerke

3. generasjon 2002 – 2012

Neste Range Rover-generasjonen het L322. Den hever SUV-luksusklassen til et nytt nivå. Det nye, skarpskårede, men allikevel svært elegante karosseriet er delvis selvbærende, og ytterligere avansert luftfjæring sørger for enda bedre komfort. Også innvendig er den kantete, men elegant.

Og den er tro mot Range Rover-konseptet fortsatt. Kanskje mer enn noen gang! For dette er virkelig ”Jaguar med terrengegenskaper". Dette var fortsatt bilen for deg som likte tweedjakker, sixpence, som hadde sansen for engelsk revejakt og som gikk rundt med en liten aristokrat i magen.

Utseendet er vesentlig forskjellig fra bilen som startet det hele. Men likevel er familietrekkene helt klare. Dette er absolutt en Range Rover! Innvendig er det inspirasjon fra håndbygde, italienske luksusbåter. Det skilte seg fra samtlige konkurrenter - og det var eksklusivt, som rakker`n.

Her hjemme ble den kortere, lavere og mer sporty Range Rover Sport en stor hit – i alle fall i Range Rover-sammenheng. Det var noe av det kuleste du kunne ha utenfor hytta. Den gangen.

Derfor vil de ha gamle biler bort fra veiene

4. generasjon 2012-

Fjerde og så langt siste generasjon Range Rover er utviklet under den nye eieren, Indiske Tata Motors.

Bilen har selvbærende aluminiums-karosseri, og sammen med andre vektbesparende tiltak, lyktes det å redusere vekten med mer enn 400 kilo sammenlignet med forgjengeren.

L405-generasjonen, som denne kalles, ble lansert på bilutstillingen i Paris i 2012 og kom i salg på høstparten samme år.

Tro mot det opprinnelige konseptet denne gangen også. Stilfull, elegant, luksuriøs og med terrengegenskaper som setter det meste andre i skyggen. Den tar deg fortsatt over stokk og stein. Det er fortsatt en bil, det indiske eierskapet til tross, som gir et hint av gammelt aristokrati, årgangs-whisky og biblioteker med chesterfieldmøbler.

Ur Ranger Roveren var en stor SUV med bare tre dører. Slik var det fram til 1981.

Du får forsatt kjøpt den, om du skulle føle for det. Startprisen er på rundt halvannen million, da med firesylindret motor og hybrid drivlinje. Med V8-motor er vi farlig nær en fra-pris på 2 millioner kroner. For den opprinnelige, store Range Roveren.

– Du både lukter og hører bilen før du ser den

Andre alternativer

Ranger Rover har, som mange andre, også utvidet tilbudet. Både lille Evoqe og Velar har tilkommet underveis som mindre og billigere alternativer.

Dessuten finnes det et utvalg av brukte biler også. Da behøver du ikke å være millionær. De billigste bilene koster fra rundt 10.000 kroner og oppover. Men om du ikke behøver mye penger behøver du i alle fall velfylt verktøykasse og godt pågangsmot før du klinker til på en av de billigste.

Om vi skal si det litt diplomatisk, har vel Range Rover aldri vunnet noen kvalitetsundersøkelser for biler. De er, dessverre, ofte å finne under midtstreken i slike undersøkelser. Litt synd, for bilene har jo veldig mye fint og bra ved seg. Dette er nok biler som i stor grad kjøpes av entusiaster og med hjertet, framfor hjernen.

Andre ganerasjon er fra tiden da Range Rover hadde et nært samarbeid med BMW.

Det er nok ikke så lenge før det dukker opp en ne og femte generasjon Range Rover. Det skal bli veldig spennende å følge merket videre, selv etter passerte 50 år.

