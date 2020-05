Nå kommer de med et av verdens mest avanserte ratt

I løpet av sommeren lanserer Mercedes en helt ny facelift-utgave av storselgeren E-Klasse. I tillegg til et oppdatert design, får den en rekke teknologiske nyheter.

Blant høydepunktene er et helt nytt ratt – som blir et av de mest avanserte i verden. Og for Mercedes er ikke et ratt bare et ratt. Det handler om hele følelsen du får til bilen, hvordan det «ligger» i hendene og ikke minst at det skal være brukervennlig.

Derfor har både designere og utviklere hos Mercedes jobbet iherdig med nyeste generasjon ratt som debuterer i sommer.

Slik ser nye E-Klasse ut – som er like rundt hjørnet.

Handler om følelser og vitenskap

– Rattdesign er en egen verden, og en spesiell utfordring som ofte er undervurdert. Foruten setet, er rattet den eneste komponenten i bilen vi har intensiv fysisk kontakt med. Den emosjonelle forbindelsen til en bil blir dermed skapt gjennom følelsen av berøring, forteller Hans-Peter Wunderlich, som har jobbet med rattdesign (!) hos Mercedes i 20 år.



På innsiden er det nettopp rattet som er største visuelle forandring på nye E-Klasse.

Han mener det nye rattet som debuterer på E-Klasse i sommer, er det vakreste de noen gang har laget.

Størrelsen på rattet er identisk med forrige generasjon, og er ifølge Wunderlich en vitenskap i seg selv. Gjennom flere år har Mercedes utviklet faste størrelser på rattene sine. For de sportslige rattene er diameteren 37 centimeter, mens de øvrige er 38 centimeter.

– Den geometriske utformingen er en vitenskap, og finnes ikke i noen lærebok. Rattet må passe tett i hånden. Hvis det er én millimeter for mye, føles det ubehagelig, fortsetter han.

Dette er den sportslige utgaven av de nye rattene.

Nå satser de på dieselhybrid

Avansert teknologi

Da nyeste generasjon E-Klasse ble lansert i 2016, var det den første bilen i verden som fikk såkalt Touch Control-knapper på rattet. De gjør det mulig å kontrollere hele infotainmentsystemet ved å sveipe frem og tilbake med fingrene – uten å ta hendene fra rattet.

I likhet med overflaten på en smarttelefon, er knappene altså berøringsfølsomme og reagerer derfor på horisontale og vertikale sveipebevegelser.

Nå løfter Mercedes nivået til nye høyer – og kommer for første gang med såkalt kapasitiv teknologi.

De nye rattene får blant annet to-soners-sensorer, som registrerer at føreren er i kontakt med rattet. Dermed kreves det ikke lenger en styrebevegelse, eller at sjåføren trykker på en fysisk knapp for å vise at han eller hun er til stede, dersom man eksempelvis kjører autonomt.

Designendringene er forsiktige, men bak er helt nye LED-lys på plass.

Tre versjoner

Nå er også flere av de fysiske knappene borte, og erstattet med sømløse berøringsområder – akkurat som på en smarttelefon.

For eksempel er det fysiske volumhjulet borte på de nye rattene. Her sveiper man i stedet opp og ned med fingeren.

Mercedes opplyser dessuten at rattet automatisk vil gjenkjenne hvor fingeren befinner seg på et gitt tidspunkt.

De nye rattene kommer i tre ulike versjoner: Sport, Luxury og Supersport. Sistnevnte tipper vi er forbeholdt AMG-modellene.

