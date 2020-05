BMW løfter flaggskipet til nye høyder

Selv om mye handler om elektrifisering hos BMW om dagen, står det ikke stille hos selskapets M-avdeling.

Det er her de heftigste modellene bygges, foreløpig uten noen helelektriske drivlinjer. I stedet snakker vi rene bensinmotorer – som er fintunet for å yte maksimalt.

I fjor solgte BMW rekordmange M-modeller – med til sammen 135.826 biler rundt om i verden. Denne salgsveksten handler blant annet om bredden i utvalget.

Her har vi alt fra den kompakte sinnataggen M2 til toppmodellen M8. Sistnevnte er nå også å se på norske veier.

Etter noen år på markedet på 90-tallet er BMW 8-serie tilbake igjen. Modellserien toppes i dag av M8 Competition.

Over 300 km/t

Helt nye M8 er utstyrt med en turtallsvillig 4,4 liters TwinPower V8-bensinmotor under panseret.

Standardutgaven, om slik kan kalles standard, yter 600 hk med et dreiemoment på 750 Nm. Da gjøres sprinten fra 0-100 km/t unna på 3,3 sekunder.

Går man for den ytterligere spissede varianten, BMW M8 Competition, økes effekten til 625 hk mens samme sprintøvelse gjøres unna på 3,2 sekunder.

Toppfarten for begge bilene er satt til 250 km/t, men kan oppjusteres til 305 km/t med tilvalget «M Driver’s package».

I Norge skal det sies at M8 kun er tilgjengelig i topputgaven som Competition – med 625 hk. Vi snakker altså om den raskeste «standard» BMW-modellen du får kjøpt i dag.

Dette er resultatet når det eksterne tuningselskapet Manhart går løs på M8.

Øker effekten til 800 hk

Ofte er det slik at «mye vil ha mer». Og for de kundene finnes det én løsning. Tyske Manhart har nemlig lansert sin egen versjon av M8. Basert på Competition-utgaven, har tuningselskapet skremt opp motoren til nye høyder.

Oppskriften er den samme som ved andre bilprosjekter: Originalturboene blir kastet ut og erstattet med to nye og kraftigere saker. Manhart monterer også en solid intercooler, samt en software-mapping av motoren.

Resultatet er drøye 823 hk og hele 1.050 Nm!

På grunn av den kraftige effektøkningen har de også oppgradert girkassen, slik at den skal henge med på notene, og ikke minst takle over 1.000 Nm.

I førersetet regjerer du over 823 hk.

Leveres med ulovlig eksos

Naturligvis skjerpes ytelsene på bilen i takt med kraftøkningen. Manhart lover at 0-100 km/t nå er i mål på brennkvikke 2,6 sekunder. Det er altså 0,6 sekunder raskere enn BMWs M-avdeling leverer.

For å understreke at dette er et stykke unna en «vanlig» M8 – er bilen kledd med nye karbonfangere rundt om. Dersom det er ønskelig, leverer også Manhart et helt nytt eksosanlegg.

Dette skal fremheve V8-lyden såpass godt, at det faktisk ikke er såkalt TÜV-godkjent i Tyskland. Derfor leveres dette kun til eksport.

Demperne på bilen er nye og kan justeres i ulik høyde.

Artikkelen er først publisert av Broom.no.