Veldig mange av oss har en liten «hagetilhenger» som brukes noen ganger i året. Ofte – som navnet tilsier – til å bli kvitt rusk og rask fra hagen.

Eller den blir brukt når vi skal handle inn store ting som ikke går inn i bilen: Kanskje en grill, materialer til ny terrasse eller flatpakkede møbler fra IKEA.

Dermed er vi ikke akkurat «proffbrukere». Vi er kanskje ikke helt stødige på hva som gjelder i forhold til lastsikring. Kanskje har vi heller ikke nødvendig utstyr til å sikre at det vi legger på hengeren faktisk forblir der.

Tunge ting i bunnen

Kvist og kvast fra hagen veier ikke så mye, men det er likefullt last som skal sikres. Du skal ikke kjøre hverken fort eller langt før greiner og kvister flyr av gårde og kanskje treffer fotgjengere eller andre biler.

Her er smart å følge noen gode råd. Du må passe på at lasten ikke stikker ut, spesielt i sideretning. Last det tyngste avfallet i bunnen av hengeren.

Bruk gjerne jekkestropper til å surre lasten. Får du tak i festekrokene på hengergulvet, klemmes lasten sammen oppi hengeren bedre enn om du fester stroppene på utsiden av hengeren. Gjør gjerne klar stroppene før du fyller hengeren.

Leier du en lukket henger, trenger du ikke bekymre deg for at noe av lasten kan falle av.

Må ikke forskyve seg

Småkvist kan fort forsvinne av lasten selv om du har festet med stropper. Her kan det være smart å kjøpe et lastenett, som du legger over hengeren, og stropper fast. Dette koster ikke mye penger og fås til de aller fleste tilhengerstørrelser.

Du kan også bruke en presenning til å pakke inn lasten. Husk at presenningen også må festes skikkelig. Den kan eventuelt legges oppå avfallet, før stroppene surrer sammen alt.

– Har du tyngre ting i hengeren, er det viktig å tenke at lasten ikke skal forskyve seg i noen retning. Har du bare tatt stropper rundt lasten i sideretningen, hjelper ikke de om lasten blir trykket forover, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Sjekke bruddstyrke

– Selv i en bråstopp i lav fart kan lasten slå i stykker frontlemmen på hengeren eller fyke av takstativet på bilen, advarer han.

Det enkleste er å kjøpe lastestropper med en jekk som strammer stroppen. Disse finnes i flere størrelser, og er merket med bruddstyrke.

– Se på lappen på stroppen eller forpakningen. Stropper som tåler to tonn er nokså vanlige. Har du stropper fra før, sjekk at de ikke er utslitt eller skadet. En ødelagt stropp skal kastes, fortsetter Sødal, i en pressemelding.

Den enkleste måten å sikre lasten er som kalles overfallssurring. Stroppen går fra den ene siden av tilhengeren, over lasten og ned på den andre.

Vi nordmenn er verdensmestre i tilhenger, en "hagehenger" som dette er blant de mest vanlige.

– Direkte surring

Skal lasten sikres mot å skli framover ved bråbrems, kan man bruke grimesurring. Stroppen blir som en grime på en hest, og festes i gulvet på hengeren, opp på lasten med maksimalt 45 graders vinkel, rundt forsiden og ned på den andre siden i gulvet.

Grimesurring forutsetter at stroppen får feste i lasten på forsiden og ikke sklir ned. En transportpalle på høykant foran lasten gir skikkelig feste for stroppen.

Lastestroppene kan også festes som en loop rundt lasten, for eksempel en stabel med planker. Styrken på surringen svekkes om loopen også skal bunte sammen lasten, og strammingen blir gjerne hardest på den ene siden av lasten med mindre man bruker en jekk på hver side.

Direkte surring betyr at man fester stropper i lasten og ned i tilhengeren. Vinkelen på surringen må være mellom 30 og 60 grader. Med for eksempel fire festepunkter er lasten sikret mot å både skli og velte.

Skrekk-eksempel: Slik skal det i alle fall ikke gjøres!

