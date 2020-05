Corona-krisen kan bety slutten for dette bilmerket

Datsun er et merke med lange tradisjoner, også i Norge. På 1980-tallet skiftet bilene navn til Nissan. Men Datsun gjenoppsto som merkevare i 2014, da rendyrket som Nissans lavprismerke.

Her fulgte Nissan samme oppskrift som sitt søstermerke Renault. De har hatt stor suksess med Dacia, som tilbyr enkle og ukompliserte biler, til lav pris.

Datsuns strategi har vært å slå seg opp i land med begrenset kjøpekraft. I flere store markeder har velstandsøkning gjort at flere kan ta seg råd til å kjøpe ny bil, for første gang. For dem kan det være langt mer attraktivt å kjøpe nybil med garanti, kontra en bruktbil. Og da blir det mindre viktig om den har mye utstyr eller lekkert design.

Hardt rammet av corona-krisen

I løpet av de siste årene har Datsun rullet ut flere modeller. Men nå kan det være slutt for merket, fordi Nissan må gjøre store kutt.

Ifølge bransje-nettstedet Automotive News skal Nissan i slutten av mai legge fram en spareplan. Her skal målsetningen være å kutte 2,8 milliarder euro eller 31 milliarder kroner – årlig.

(Saken fortsetter under bildet)

Datsun hadde storhetstiden sin i Norge på 70- og begynnelsen av 80-tallet. Så skiftet bilene navn til Nissan.

Det kommer som følge av svært tøffe tider i bilbransjen, som har blitt rammet hardt av corona-krisen. Nissan har også hatt sitt å slite med i forkant av dette. Helt siden toppsjefen Carlos Ghosn i fjor ble arrestert i Japan (han rømte senere til hjemlandet Libanon), har det vært mye turbulens rundt selskapet.

Les også: Denne er liten - og veldig snill

Redusere kapasiteten

Aksjekursen er ned hele 40 prosent så langt i år og Nissan sliter blant annet med for lav utnyttelse av fabrikkene sine.

Kanskje er det slutt for Datsun, bare seks år etter at navnet gjorde comeback.

Konkret skal Nissans spareplan innebære av Datsun blir faset ut. Dessuten skal de redusere produksjonskapasiteten sin, det vil i praksis si at de enten legger ned en bilfabrikk, eller deler av en fabrikk. I tillegg skal det ligge an til kutt i alt fra nyinvesteringer i modeller, til markedsføring.

Les også: Her kan du lese testen av Norges billigste bil

Satse på luksusmerke

Samtidig skal Nissan ifølge Automotive News satse sterkere på luksusmerket sitt Infiniti. Her har de mulighet til å ta ut større marginer enn på både Nissan og Datsun. Dermed ligger det også en høyere oppside, hvis de klarer å øke salget.

Så langt har Infiniti gjort det ganske bra i USA, mens en offensiv satsing i Europa har latt vente på seg. Kanskje er det noe Nissan nå vurderer, når de skal meise ut en ny kurs videre.

Les også: Husker du disse Datsun-modellene?

Saken ble først publisert på Broom.no