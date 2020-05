Bilen som for alvor fikk nordmenn til å kjøpe firehjulstrekker

Modeller som GT2000, Crown og Celica har for lengst blitt kjente og kjære klassikere fra Toyota.

Riktig dithen har kanskje ikke folke-SUVen RAV4 kommet ennå, men jubileum har den. Siden starten i 1994 har Toyota nå nemlig produsert mer enn 10 millioner eksemplarer.

Vi tar derfor et lite tilbakeblikk på bilen som for alvor fikk det norske folk til å gå mann av huse for å kjøpe firehjulstrekkere.

De første RAV4-bilene ble losset på norsk jord i 1994. Altså for 20 år siden.

Men det hele startet egentlig lenge før det. Allerede i 1989 viste man en knøttliten prototype som ble kalt RAV Four.

Prototypen RAV Four fra 1989 var mye tøffere og med langt mer offroad-preg enn ferdig bil som kom i 1994.

Prototypen hadde mange offroad-elementer og var ganske annerledes enn den som kom i salg. Slik det gjerne er med konseptbiler. Det skjer noe fra fasen der man kan tenke fritt, til produksjonsmodellen skal endelig spikres.

En dreining mot noe nytt og stort

Prototypen RAV four fra 1989. Lite ante de bak denne bilen om den kommende suksessen. For 10 millioner produserte biler er virkelig en stor milepæl.

Det var på denne tiden at ting for alvor begynte å røre seg i segmentet for firehjulstrekkere. Både store og små.

Det som før hadde vært for spesielt interesserte, slik som Land Rover, Chevrolet Blazer og Mercedes Geländewagen, begynte så smått å få en dreining mot hvermansen. Ofte kom bilene fra Japan.

Biler som Daihatsu Rocky, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero og ikke minst Suzuki SJ er alle noen eksempler på dette.

Slik sett var Toyota – nok en gang, og neppe helt tilfeldig – på rett plass til riktig tid. De japanske «gutta» var våkne og fulgte med i timen ...

1. generasjon. 1994–2000

Første generasjon tok liksom ikke helt av. Men i dag er dette i ferd med å bli en kult-bil og en klassiker.

Første RAV4 ble altså langt fra så utagerende som prototypen fra 1989. Neppe helt tilfeldig, det heller. Trolig så allerede den gang de japanske ingeniørene hva som var i ferd med å skje.

Den fikk en langt folkeligere drakt. Noe midt imellom en stasjonsvogn med firehjulstrekk og en offroader. Det vi i dag så fint kaller crossover.

Nå skal det ikke påstås at den ble noen heidundrende suksess, men langt fra noen flopp heller. Uansett, den var definitivt starten på noe som skulle bli stort.

Første RAV4 fantes i to varianter. En kort med tre dører og en med lengre akselavstand og fem dører. Bilene kunne leveres både med to- og firehjulstrekk. Men bare én motor, nemlig en 2-liter bensin på 129 hk

Til tross for både betydelig bedre plass og bedre komfort takket være lengre akselavstand, er det den korte tredørsutgaven entusiastene aller helst vil ha nå. Bilen er nemlig i ferd med å bli en kultbil!

Det aller første året solgte Toyota 53.000 biler på verdensbasis. Året etter doblet de det og snøballen hadde for alvor begynt å rulle.

David kom over 34 år gammel Toyota – som aldri har vært brukt

2. generasjon. 2000–2005

Det var først når generasjon to kom at salget virkelig løsnet. Kanskje ikke den mest karslige SUV-en, men kvinner falt som fluer for den ...

Men det var allikevel med andre generasjon på plass at det virkelig tok av. Man kan vel nesten si at det var med denne modellen RAV4 virkelig gikk fra å være nisjebil, til å bli en global bil.

RAV4 ble lengre og nå med 1,8 og 2,0-liters bensinmotorer. I 2002 blir den også tilgjengelig med dieselmotor for første gang.

Komforten og utstyrsnivået øker. Den blir rett og slett mer bil. Også firehjulstrekksystemet oppdateres noe.

Men til tross for det klassiske offroadtrikset med reservehjul på bakluka, er ikke dette noen terrengbil.

Også denne utgaven er tilgjengelig som en kortere tredørsvariant. Den var det ikke mange som kjøpte.

Verdens eldste Toyota dukket opp – i Sibir

3. generasjon. 2006–2012

Tredje generasjon vokser og bli mer avansert, mens designet, etter vår mening, mister litt av særpreget.

Tredje generasjon RAV4 kom i 2006. Den er bygget på en helt ny plattform og selges nå kun som en femdørs modell. Men allikevel med forskjellige akselavstander i ulike verdensmarkeder. Bilen er betydelig lengre: 190 mm for den korte akselavstand-versjonen og 475 mm for den lange akselavstanden.

Et nytt AWD-system med en elektronisk styrt kobling ble også introdusert, sammen med Downhill Assist Control and Hill-start Assist Control.

I dag vet alle hva Tesla er. Nemlig en elbil. I 2010 derimot var det ikke mange som hadde hørt om Tesla. Det hadde Toyota.

Sammen med nettopp Tesla lagde de et konsept på en elektrisk RAV4 som de kalte for EV, som rett og slett betyr Electric Vehicle. Bilen ble frigitt for leasing i september 2012. Dens 154 hk elmotor blir drevet av en litium ion batteripakke. Noen slike elektriske RAV4 finnes i Norge også.

Landesorg da Toyotaen forsvant fra Norge – men bilen lever faktisk videre

4. generasjon. 2013–2019

Fjerde generasjon Toyota RAV4 ble en god del større og det var det tidvis venteliste på bilen her hjemme

I november 2012 viste Toyota fjerde generasjon av RAV4. En helt ny og nok en gang større bil. Lengre akselavstand gir betydelig bedre plass både i baksetet og i bagasjerommet. Noe mange kunder har etterlyst.

Nå ble den endelig en fullverdig familiebil. Den lengre akselavstanden gjør bilen også mer komfortabel. De tidligere modellene har fått kritikk for å være litt stumpete i fjæringen og for å ha være plaget med hjulstøy.

Med den nye er dette en saga blott. Både støyisolering og opplevd kvalitet er langt bedre enn på forgjengerne.

Suksessen uteble heller ikke denne gangen. På det norske markedet var ikke problemet å selge nok biler, men å klare å skaffe mange nok fra fabrikken. Det var flere som ville ha ...

Dette er en helt ny og spennende SUV fra Toyota, som kommer snart

5. generasjon. 2019–

For et drøyt år siden gjorde femte generasjon RAV4 sin entre. Fortsatt tro mot det opprinnelige konseptet. Ja kanskje mer enn noen gang, faktisk. Først nå er det vel strengt tatt riktig å kalle bilen for en ekte SUV, hybrid drivlinje til tross. (På andre markeder finnes den med andre drivlinjer også).

Bilen fikk et helt nytt og mye tøffere utseende, med klare drag fra en del av de større Toyota-modellene som selges blant annet i USA, som Highlander og Tacoma. Nå er plutselig RAV4 en bil som man kan kjøpe på grunn av utseendet – ikke på tross av det. Igjen har bilen vokst noe i fysisk størrelse. Dagens RAV har nesten plass til den første i bagasjerommet.

Til høsten kommer enda en RAV-nyhet. Denne gangen dukker den opp som ladbar hybrid for første gang. Denne avgiftsgunstige modellen vil etter alt å dømme bli bestselgeren her hjemme. Så RAV-eventyret er slett ikke over.

Vi gleder oss allerede til neste generasjon, selv om den, naturlig nok, ligger noen år fram i tid.

26 år og 10 millioner

Det globale salget har vokst med hver av de fem generasjoner av RAV4.

I fjor solgte Toyota 17 ganger flere RAV4 enn de solgte i 1994. Bare i 2019 ble mer enn 965.000 RAV4 produsert, og for kort tid siden passerte de altså 10 millioner biler.

Også her hjemme har RAV4 vært en suksess. Det gjør at det finnes veldig mange biler på bruktmarkedet. I alle valører og prisklasser.

Akkurat nå ligger det rundt 800 brukte RAV4 tilsalgs i Norge. Så her finner du noe som passer, enten du bare skal her en skikkelig billig "skrotbil" for en kort periode, om du skal ha en høyreist bruksbil med god framkommelighet til 150.000 kroner, eller om du vil ha en nyere, velutstyrt og flott bruktbil.

Prisene starter fra rundt 8.000-10.000 kroner, for gamle biler som fordrer litt jobb. På pristoppen finner vi 2019-modeller med alt av tilgjengelig utstyr og som knapt er brukt. For sistnevnte må man ut med rundt 500.000 kroner.

