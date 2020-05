Steinsprut? Da kan prisen variere enormt

I løpet av fjoråret måtte 246.000 norske bileiere innom et verksted for å reparere frontruten eller få den skiftet. Forsikringsbransjen betalte ut 4,4 millioner kroner hver eneste dag, etter slike skader.

Erfaringsmessig er april og mai høysesong for dette. Når snøen smelter, blir småsteiner og annet rask og rusk i veibanen virvlet opp, og smeller inn i frontruten.

Noen ganger blir det med smellet. Men ofte blir frontruten så skadet at den enten må repareres – eller skiftes.

Å skifte en frontrute er langt fra rimelig. Dette er også et område der prisene varierer veldig mye.

– I dag kan en rute være proppfull av ny teknologi og ha mange flere funksjoner enn frontruter tidligere hadde, forteller Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Må kalibreres

Det som tidligere "bare" var en glassrute, har nemlig nå mange oppgaver.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige

– Spesielt dyrere premium-modeller kan ha mye ekstra. Varmetråder, filvarsler, ulike sensorer, en helt egen optikk, pluss farge i glasset, fotgjengergjenkjenning, nødbremsassisent og head-up display. I tillegg kan ruten være en del av bilens bærende konstruksjon, forteller Voll.

Med så mye teknologi i eller rundt frontruten, må også kamera og sensorer som sitter i ruten kalibreres for å få alt til å stemme, etter et ruteskift.

– I snitt koster det Gjensidige rundt 11.000 kroner å skifte en rute. Likevel ser vi flere og flere tilfeller der vi har et ruteskift med kalibrering som havner på rundt 30.000 kroner, forteller Voll.

Opp til 50.000 kroner

Han har hentet frem noen eksempler fra selskapets statistikker:

Tesla Model X: Snittskade 25.000. Denne bilmodellen har en frontrute med mye utstyr, pluss at ruten strekker seg over taket, noe som naturlig gjør skifte av rute noe mer komplisert og kostbart.

Mitsubishi Outlander PHEV: På denne modellen koster det i snitt rundt 22.000 kroner å skifte frontrute.

VW Golf: En frontrute koster i snitt rundt 8.000 kroner å skifte.

Bentley: På en modell av dette kostbare bilmerket kostet et ruteskift nærmere 50.000 kroner.

En frontrute er ikke lenger bare en frontrute. Det kan også ha mye å si for prisen. Denne tilhører for øvrig en Tesla Model X.

Kommer også i "vanlige" biler

– Dette er helt tilfeldige eksempler, det kunne like gjerne vært fra andre merker og biltyper. Det er viktig å poengtere at prisene vil kunne svinge veldig. Dette er avtalepriser og også her vil prisene kunne variere mye, sier Voll.

Han legger til:

– Heldigvis har de fleste bilmerker frontruter som er overkommelig å skifte, til greie priser. Likevel ser vi en utvikling med mer elektronikk også i rimelige biler. Av erfaring vet vi at mye av teknologien vi finner i dyrere premiummerker etter hvert også finner veien inn i «vanlige» biler.

