Dette bilkjøpet var en lei skivebom

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Vi kjøpte nettopp ny Toyota med billån. Etter et halvår så innser vi at bilen slett ikke passer for familien vår.

Bilen er helt grei, og fungerer som fjell, men det passer bare ikke oss og vårt bruk.

Hvordan skal jeg gå frem med å selge bilen med mye lån og dermed heftelser? Eventuelt bytte bil.

Mvh. Misfornøyd bileier

Benny svarer:

Opps... Leit å høre at Toyotaen ikke passet for dere likevel. Dette bilkjøpet høres ut som en lei skivebom.

Uten å virke for moraliserende her, vil jeg få tillate meg å heve en liten pekefinger. Selvfølgelig kan forutsetningene endres underveis og nye momenter i form av behov dukke opp. Men slik jeg tolker spørsmålet ditt, virker det litt som familiens behov kanskje ikke var godt nok definert – før dere klinket til og kjøpte ny bil.

Jeg skal selvfølgelig gi mine beste råd gjennom uføret, men jeg er nok også redd at dette kommer til å koste familien dyrt. Det å bytte bil igjen etter bare et halvår betyr, enkelt, greit og brutalt at dere får med dere den verste avskrivningen på dette ikke helt vellykkede bilprosjektet.

Men, har man bommet, så har man bommet. Vil dere kan dere ikke ha denne bilen lenger – er det liten vits i å gråte over spilt melk. Det er bare å legge dette bak seg, ta med seg den dyrekjøpte lærdommen og å komme seg videre. Denne gangen må familiens bilbehov defineres. Nøye.

For det kan være stor forskjell på det man har lyst på, og på det man egentlig trenger.

Det enkleste, og trolig det dyreste, er å bytte bilen inn hos en forhandler. Da vil de ganske enkelt kunne hjelpe dere med å overføre lånet til en annen bil. Ny eller brukt. Det er enkelt og greit og dere vil få god hjelp av folk som kan dette.

Ved privatsalg kan det være litt verre. De fleste sjekker om bilen har heftelser, og kvier seg kanskje litt for å kjøpe en bil som det er tatt pant i. Men dette lar seg også ordne. Jeg tror det er smart å være åpen om dette også i annonseteksten. Din bankforbindelse kan være behjelpelig rundt det økonomiske mellom deg og kjøper her. Slik at salgspanten blir slettet av banken når salgssummen er innbetalt fra kjøper. Dette må så klart kontraktfestes tydelig også. Så håper jeg du får like mye igjen for bilen som det du har lån/pant i den for.

Ønsker deg lykke til med salg og bilbytte. Sørg for å treffe bedre på behov denne gangen. Så håper jeg det økonomisk ikke svir for mye.

Velkommen – og lykke til!

