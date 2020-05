Dette blir trolig en av Norges mest solgte biler

En av årets mest spennende bilnyheter er tsjekkisk og kommer fra Skoda.

Senere i år lanserer de nemlig sin første elektriske SUV i Norge. Dette er bilen som har vakt stor oppsikt helt siden konseptbilen debuterte på fjorårets bilutstilling i Genève.

Nå er endelig de første offisielle, men kamuflerte bildene sluppet. At bilen ikke lanseres som coupé, i likhet med konseptet, vil nok kanskje overraske noen. Men coupé kommer, senere.

Men ut over det leverer Enyaq et design som er tett opptil konseptet.

Formidabel respons

Firehjulsdrift, mulighet for hengerfeste, god plass og en rekkevidde opptil 500 kilometer, er utvilsomt en god pakke som appellerer til mange nordmenn.

Så langt har flere tusen her hjemme forhåndsbestilt bilen, uten å vite nøyaktig hva den koster. Men i kjent Skoda-stil, ventes det at nye Enyaq blir attraktivt priset.

– Responsen har så langt vært helt formidabel og ulik alt vi har sett hos oss tidligere. Dette er en modell vi gleder oss stort til å se på norske veier mot slutten av året. De første bilene ventes til landet i løpet av fjerde kvartal, forteller Morten Moum, PR-sjef hos den norske Skoda-importøren.

– Kan du si noe om pris?

– Foreløpig kan jeg ikke si noe annet enn at de gunstige prisene Skoda er kjent for blir videreført på Enyaq. Den blir med andre ord konkurransedyktig. Dersom noen skulle bli overrasket, blir nok det i positiv retning, sier Moum til Broom.

Enyaq blir tilgjengelig med tre ulike batteripakker: 55, 62 og 82 kWt. Det er kun sistnevnte som leveres med firehjulsdrift.

Tre batteripakker

Skoda Enyaq leveres med tre forskjellige batteripakker, fra 55 til 82 kWt. Det er sistnevnte som blir toppmodellen med firehjulsdrift og 306 hk. Her er rekkevidden oppgitt til 460 kilometer, målt etter WLTP-standarden.

Dersom rekkevidde er viktigst, må du droppe firehjulsdrift, og heller gå for utgaven med 62 kWt batteri og kun drift på bakhjulene. Det er denne versjonen som Skoda lover en rekkevidde på opptil 500 kilometer.

– Hvilken utgave tror du blir mest populær i Norge?

– Nordmenn er glade i firehjulsdrift, så det er rimelig å anta at disse blir populære, samtidig er jeg sikker på at Enyaq også kommer til å slå godt an i markedet som tohjulsdrift – nettopp fordi den dekker så mange av behovene som er viktige for norske bilkjøpere, sier Moum.

Skoda har stor tro på sin første el-SUV når den kommer til landet mot slutten av året. Til de som har gledet seg til en coupé-versjon (slik som konseptbilen) – må man vente minst ett år til.

Norges mest solgte?

Han legger til at Skoda i Norge har stor tro på at dette kan bli en bestselger her hjemme i årene som kommer:

– Ja, vi tror dette blir en av Norges mest solgte biler, uansett klasse, bekrefter han.

Dette er versjonene Enyaq blir tilgjengelig i:

ENYAQ iV 50: 55 kWt (netto: 52 kWt), 109 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opp til 340 km.

ENYAQ iV 60: 62 kWt (netto: 58 kWt), bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 390 km.

ENYAQ iV 80: 82 kWt (netto: 77 kWt), 150kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 500 km.

ENYAQ iV 80X: 82 kWt (netto: 77 kWt), 195kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km.

ENYAQ iV vRS: 82 kWt (netto: 77 kWt), 225kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km, 0-100 på 6,2 sekunder, toppfart: 180 km/t

