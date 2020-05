Håkon (23) bruker alle pengene sine på denne

I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

En av biltypene som oftest går igjen i denne spalten, og spesielt blant unge bileiere med høy grad av skapertrang, er Nissans sportscoupeer fra 1990-tallet. 200 SX i alle mulige versjoner er hard valuta i Gatebil-miljøet, og for mange en billett inn i bilhobbyen.

Japansk bil var ikke i denne posisjonen for 15 eller 20 år siden, så dette er et klart bevis på at ting forandrer seg.

Denne gangen skal vi kikke nærmere på en representant for S14-generasjonen, som kom i 1995 og var med fram til 2000. En smakfull coupé med ganske rolig og ”europeisk” linjeføring, men i denne sammenhengen kanskje enda viktigere; en motor og kjøreegenskaper som inviterer til både trimming og videreforedling av kjøreegenskaper.

Håkon Larsen fra Randaberg er en ambisiøs SX-entusiast som tar godt vare på sin bil. Han har også klare ideer om hvor veien går videre. Bli bedre kjent med Håkon og bilen hans her:

Felgene og body-kitet er det Håkon er mest fornøyd med på bilen sin. Baklyktene liker han ikke så godt. Foto: Privat.

Bilen:

Merke, modell: 1998-modell Nissan 200SX S14a.

Hvor lenge har du eid den? Siden november 2018.

Hva har du gjort med den? Ganske mye. Den har blant annet fått påmontert RAYS Volk Racing TE37 17x9 +0 Smidde felger med Federal 235/45 Semislicks. Tomei Titanium effektanlegg, Tomei Turbo manifold og oppgradert turbo.

Datasprut har kommet på plass. Det samme har Nismo motorfester, større intercooler skjult under radiatorstøtten og større 740cc dyser. Jeg har montert H&R justerbart senkesett, Whiteline stabilisatorstag fremme og bak, Apexi Power luftfilter og har oppgradert bensinpumpe og clutch.

Shortshifter kit Z-Edition, bakleppe i karbon og JDM-spoiler og JDM-grill mar også kommet på plass i mitt eie.

Liker best med bilen: Lyden fra titan-eksosen, suget man får når man gir gass ellers liker jeg veldig godt utseendte med original-bodykitet og felgene også.

Liker minst med bilen: Baklyktene.

– Første turen endte med at kona brukte utestemmen inne...

Beste opplevelse med bilen: Dagstur fra Stavanger til Lillesand for å være med på Nordic Car & Drift Show utstilling sammen med et par kompiser.

Framtidsplaner for bilen: Få den i benken og mappet motoren. Målet er 400 hestekrefter.

Jeg skal også restaurere understellet med nye foringer i poly og pulverlakkere alt av armer og travers. Trekke om taktrekk i svart stoff. Recaro bøttestoler og halvbur står også på ønskelisten.

Ellers omlakkere bilen, muligens i fargen Active Red, som kom på R34 GTR.

Bor det 400 hestekrefter nedi her? Svaret får Håkon snart ... Foto: Privat

Ønsker å tatt den med på en Europa tur og kjøre på Nurburgring og Spa. Det hadde vært kult!

Drømmebil: Dette var drømmebilen da jeg var 18 år og det er ikke mye jeg hadde byttet den ut i ... Den ultimate drømmebilen må være en Pagani Zonda Cinque.

Annet: Man kan følge med på bilen på min instagram @hkn_s14.

Eieren:

Navn: Håkon R. Larsen.

Alder: 23 år.

Bosted: Randaberg.

Litt om meg selv: IT-student, alltid hatt en stor interesse for bil. Det ble til lidenskap med en gang jeg fikk lappen. Alt av penger til overs blir brukt på bilen.

Det er også viktig at bilen skal være blank, så det går litt tid på vask og polering, som jeg også driver litt på med ved siden av.

Banekjøring er utrolig kjekt, så håper å få prøvd bilen på bane etter hvert.

Skrur jeg ikke på bilen eller er ute på en kjøretur, så liker jeg ellers å dra på fjelltur, filmkvelder, grille og spille dataspill.

