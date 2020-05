Tre ganger så mange som vanlig skal vaske bilen nå

Våren er tradisjonelt høytid for vask og shining av bil. Nå skal skitt, smuss og salt vaskes av etter vinteren. Og aller helst bør bilen også få en runde med polering, slik at lakken får litt ekstra beskyttelse.

Men også på dette området er verden litt annerledes, denne koronavåren.

– Normalt er de fleste flinke med å få vintermøkka av bilen med en gang våren kommer, men i år har det vært veldig spesielt, forteller Anders Hagen, bilvaskekspert hos Circle K Norge.

Den siste uken har trykket på kjedens mange bilvaskanlegg likevel begynt å øke, og Hagen tror han vet hvorfor:

Godt utstyr

– På søndag er det selveste nasjonaldagen. Selv om også denne blir annerledes i år, kommer nok mange likevel til å rydde og pynte hjemme og finne fram dress og bunad. Da vil vi gjerne ha en ren og pen bil også. Slik er det hvert år. Tidligere år har vi sett en tredobling i salg av bilvask ved våre stasjoner i dagene før 17. mai. Med såpass mange biler som fremdeles kjører rundt med vintermøkk på lakken, kan det bli enda travlere i år, sier Hagen, i en pressemelding.

Hvis du ikke ønsker å kjøre bilen din i en vaskemaskin, er dette en jobb du gjør veldig bra hjemme på gårdsplassen, eller i en selvvask. Det er hverken komplisert eller nødvendigvis veldig tidkrevende. Men det er viktig at du har godt utstyr.

Svært mange velger å vaske bilen sin selv. Gjør du jobben skikkelig, vil resultatet bli deretter.

– Ta vare på verdier

En av dem som kan svært mye om dette er Bjørn-Aage Bredal. Han er såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en mann som har brukt mye tid på å finne ut hvordan man holder bilen sin best mulig.

– Bilvask handler først og fremst om å ta vare på verdier. Bil er tross alt den nest største investeringen i livet for de fleste av oss, og ved å ta best mulig vare på denne investeringen blir også tapet redusert den dagen du skal bytte den ut. Gode rutiner rundt vask og vedlikehold av bilen er derfor en av de beste investeringene av tid du kan gjøre, sier Bredal.

Hvis bilen er veldig skitten, er det viktig at du bruker avfetting. Denne vil løse opp asfalt/oljeresten som du eller ikke vil klare å få bort. Du starter med dette. Har du en høytrykksspyler, er det smart å legge skum på hele bilen, oppå avfettingen. Deretter spyler du av bilen, før du begynner med selve håndvasken.

Se etter riper og skader

Her er det viktig å ha en god svamp. Bruk to bøtter, hvor den ene fylles med såpevann på vanlig måte, mens du i den andre kun har rent vann. Dypp svampen i den med kun vann før du dypper i bøtten med såpevann. På denne måten fjerner du skitt fra svampen, før du tilsetter rent såpevann for vask. Dette reduserer faren for vaskeriper.

Tørk alltid bilen etter vask. Ett tips: Ta av spylerpistol på slangen og la vannet renne over bilen ovenfra og ned. Dette gjør at det blir mindre vann å tørke og tørkingen går raskere, mer effektivt og ikke minst mer skånsomt.

Inspisér bilen umiddelbart etter vask for å se etter riper, skader eller andre skavanker som kan være vanskelig å oppdage når bilen er skitten. Jo raskere du får utbedre dette, jo bedre er det!

Og når bilen er ren og fin, er det veldig smart å polere den i samme slengen. Dette holder bilen blank og fin lenger, det beskytter også lakken. En ekstra bonus: Dette gjør også at det blir enklere å få bilen ren, når den har blitt skitten igjen.

Saken er først publisert hos Broom.no