Se hva vogntog-sjåføren hadde oppslått i frontruten

– Vi har et kamera i forkant av selve kontrollplassen og der tok vi bildet som helt tydelig viser at sjåføren hadde en oppslått PC på dashbordet i vogntoget. Men da han stoppet inne på kontrollplassen, var den klappet sammen.

Det forteller Kent Heggeriset i Statens vegvesen.

De hadde tidligere i dag kontroll ved Husum kontrollstasjon i Løten. Og det var ingen tvil om at dette vogntoget fra Romania måtte stoppes og sjekkes nærmere.

– Sjåføren innrømmet at laptopen hadde vært oppslått. Det er jo merket godt med kontroll i forkant, dermed hadde han også god mulighet til å klappe den sammen før han han stoppet, forteller Heggeriset.

Kan anmelde

– Vet dere om den også var i bruk?

– Nei, det har vi ikke noen mulighet til å sjekke. Men slike gjenstander har naturligvis ingen ting å gjøre oppe på dashbordet. Det håper og tror jeg også at sjåføren skjønte. Han hadde sin første tur til Norge. Forhåpentligvis gjør han ikke dette igjen, sier Heggeriset.

Det endte med kjøreforbud for sjåføren.

– Vi logger alle slike hendelser. Skjer det gjentatte ganger, anmelder vi til politiet, forteller Heggeriset som legger til at kontrollørene ser mye rart ute i felten.

Her ble det anmeldelse av sjåføren for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene - samtidig som bilen fikk kjøreforbud: Foto: Statens vegvesen.

20.000 kroner i gebyr for overlast

– Ja. Det er slett ikke uvanlig med store gjenstander oppe i frontruten. Men det er som regel borte når vi stopper dem. Mange er nok kjappe til å få det bort når de skjønner at de vil bli stoppet.

Når gjenstandene går for mye ut over sikten fremover, er det ingen bønn. Det blir kjøreforbud, til de er fjernet.

I løpet av denne kontrollen passerte 90 tunge kjøretøy over kontrollplassen, 14 av dem ble kontrollert nøyere. Her ble det til sammen ni kjøreforbud. To fikk gebyr for overlast, for en av dem kom dette gebyret på 20.000 kroner.

En sjåfør ble også anmeldt for brudd på reglene om kjøre- og hviletid. Her ble det også kjøreforbud på bilen, da fartsskriver manglet godkjenning.

