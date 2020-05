– Første turen i denne var magisk

I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Volvo er en populær ungdomsbil. Slik har det alltid vært. Da ofte de litt eldre med bakhjulsdrift. Det skulle vel være nok å nevne biler som Amazon, 240 og 940.

Først var dette dyre biler for middelkassen. Siden fornuftige bruktbiler for de ikke fullt så bemidlede en runde eller to. Før ungdommen tok over.

Da som billige, men fortsatt solide biler. Dette var modeller som gikk langt og som var kurante å skru på om noe gikk galt. Dessuten med god tilgang på billige deler og ulikt tilbehør, som felger og andre ting.

Ny generasjon

Det begynner imidlertid å bli lenge siden den siste av disse klassiske Volvoene med bakhjulsdrift forsvant, mot slutten av 90-tallet.

Men nye tider med nye ungdommer gir nye ungdomsbiler og entusiaster. Det er 20 år gamle Andreas Kartveit fra Os et godt eksempel på. Han kjører Volvo V70 og er strålende fornøyd med det.

Her deler han sin bil-historie med oss:

Bilen:

Merke, modell: Volvo V70 fra 2009.

God plass og god komfort var gode grunner for å kjøpe denne. Foto: Privat.

Hvor lenge har du eid den? Jeg har eid den rundt fire måneder nå.

Hva har du gjort med den? Jeg har montert ryggekamera og skjerm til denne.

Liker best med bilen: At den er veldig god å kjøre og at den er romslig. Fin bil med god komfort på lange turer.

Liker minst med bilen: Litt treg opp i fart fra stillestående.

Beste opplevelse med bilen: Den første turen med bilen etter kjøpet var magisk!

Framtidsplaner for bilen: Har lyst til å oppgradere fronten og så må jeg få ordnet opp i noen få, små rustflekker også.

Drømmebil: For meg er det Volvo V90 og XC90 og Polestar 1 som er drømmebiler akkurat nå.

– Nydelig bil på langkjøring, sier den fornøyde eieren: Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Jeg heter Andreas Kartveit.

Alder: 21 år.

Bosted: Bor i Os i Bjørnafjorden i Vestland fylke.

Litt om meg selv: Jeg elsker biler. Det har jeg alltid gjort, jeg har spesielt sansen for Volvo. Det viktigste for meg med bilen jeg har nå er komfort og god plass i bagasjerommet.

