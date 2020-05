Bli med på eksklusiv test av nye den nye elbilen Skoda Enyaq

IRLAND (Broom/TV 2): Vi befinner oss langt til skogs – omgitt av kyr og gamle slott i Irland. Det er her noen få utvalgte journalister skal få prøve helt nye Skoda Enyaq iV for første gang – flere måneder før offisiell premiere.

Faktisk er prøvekjøringen på et så tidlig stadium, at det er prototyper av bilen vi skal få teste. Den finnes det kun tre kjøreklare eksemplarer av i verden.

Samtlige er godt kamuflert, både utenpå og inni. Ettersom vi er såpass tidlig ute, er ikke en gang alle funksjonene i bilen aktive.

Modellene vi kjører er rett og slett ikke ferdig utviklet riktig ennå, men likevel så nært mål, at vi får et tydelig bilde av hvordan den kommende storselgeren i Norge oppleves.

Hva er dette?

Helt siden vi så konseptbilen, Vision iV første gang, har interessen for Skodas alle første helelektriske SUV vært stor, spesielt hjemme i Norge.

Så langt har flere tusen nordmenn reservert bilen, og den norske importøren tror Enyaq vil bli en av landets mest solgte biler i tiden fremover.

Nye Enyaq har mange egenskaper som legger til rette for akkurat det. Ikke bare er det en elektrisk SUV. Men i kjent Skoda-stil tilbys det god plass, praktiske løsninger og det til en mest sannsynlig attraktiv pris.

Enyaq kan dessuten leveres med firehjulsdrift, hengerfeste, opptil 500 kilometer rekkevidde og kanskje vel så viktig for mange; et design som virkelig skiller seg ut i klassen. Broom har også sett Enyaq helt uten kamuflasje, og vi kan allerede avsløre at dette utvilsomt blir en av de tøffeste elbilene i klassen. Mer om det litt senere.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Dette blir en av årets mest spennende bilnyheter. Nye Enyaq ventes til Norge i løpet av november

Tre ulike batteripakker:

Før vi går løs på hvordan Enyaq oppfører seg på veien, kan det være greit å nevne at bilen blir tilgjengelig med tre ulike batteripakker: 55, 62 og 82 kWt (brutto).

55 kWt blir innstegsmodellen med bakhjulsdrift. Motoren yter 109 kW (148 hk), mens rekkevidden er 340 kilometer.

Neste steg opp er 62 kWt, som også får bakhjulsdrift og rekkevidde på 390 kilometer.

Velger du største batteripakke på 82 kWt kan du velge mellom tre versjoner:

ENYAQ iV 80: Dette er utgaven med lengst rekkevidde på opptil 500 kilometer. Her får du 150 kW (204 hk) effekt og bakhjulsdrift.

ENYAQ iV 80X: Dette er innstegsmodellen med firehjulsdrift. Bilen har to elmotorer på til sammen 195 kW (265 hk). Rekkevidden er 460 kilometer.

ENYAQ iV vRS: Topputgaven får effekten økt til 225 kW (306 hk). Også denne har drift på alle fire. Rekkevidden er 460 kilometer og 0-100 km/t er i mål på 6,2 sekunder.

Skal du har Enyaq med firehjulsdrift kryper altså rekkevidden fra 500 til 460 kilometer, alt målt etter WLTP.

Les også: Skoda Enyaq: En av årets største bilnyheter

(Saken fortsetter under)

Så langt har flere tusen nordmenn forhåndsbestilt bilen, uten å vite nøyaktig hva den koster. Men i kjent Skoda-stil, ventes det at nye Enyaq blir attraktivt priset. Her er Broom-Mats på en eksklusiv førvisning av bilen tilbake i februar. Foto: Skoda

Hvordan er den å kjøre?

Vi må igjen understreke at bilene vi kjører er prototyper, som betyr at det vil forekomme små endringer på de produksjonsklare modellene.

Enyaq bygger på VW-gruppens MEB skalerbare plattform.

Enyaq kjennes som en gjennomført bil. Komforten er helt klart prioritert, noe som underbygges av god støydemping inne i kupeen. Dette med stillhet er også Skoda tydelig på i prioriteringene. Derfor finnes det for eksempel ingen falsk motorlyd.

Selv om Enyaq oppleves komfortabel på veien, kan du fint kjøre litt aktivt gjennom svingene også. Styrefølelsen er fin og vektingen helt grei. For noen blir den kanskje en smule lett på rattet i større hastigheter, men det er å pirke.

På Enyaq kan du justere grad av regenerering veldig enkelt via to hendler bak rattet. Hvordan det nye infotainmentsystemet fungerer i praksis, får vi ikke anledning til å teste. Men den store mediaskjermen på 13 tommer, er plassert forholdsvis nært sjåføren, som betyr at tilgjengeligheten er god.

Alt i alt leverer Enyaq en kjøreopplevelse som forventet: Komforten er i høysetet og som alltid får du servert en underholdende mengde krefter hvis du bruker høyrepedalen aktivt.

Les også: Skoda kommer med spesialutgave av el-SUV

(Saken fortsetter under)

Enyaq støtter hurtiglading opptil 125 kW. Her skal det ta 40 minutter å lade batteripakken 10-80 prosent. Bruker du wall box (inntil 11 kW) skal det ta 6-8 timer å lade bilen avhengig av batteripakke.

Finest utenpå eller inni?

Heldigvis er det ikke bare de kamuflerte utgavene vi får se av Enyaq. I et lukket rom, naturligvis med kameraforbud, får vi se den produksjonsklare modellen.

Vi må innrømme at vi er svært spent på designet, ettersom ryktene skal ha det til at bilen blir tett opptil den gule konseptversjonen. Det eneste vi er forberedt på i forkant er at karosseriet er i klassisk SUV-format, og ikke coupéaktig slik konseptbilen er. Det er kanskje en liten skuffelse for mange i seg selv, da bilen ikke får samme særpreg og sportslig appell som den ville gjort med fallende taklinje. Trøsten er at Enyaq blir tilgjengelig i en coupé-versjon, men tidligst i 2021.

Slik ser konseptet ut – og vi kan bekrefte at fronten på den ferdige produksjonsmodellen blir temmelig lik.

Tilbake til avdukingen av Enyaq: I det duken dras av er superlativene mange blant et applauderende publikum. WOW er det første vi tenker. Fronten på nye Enyaq er omtrent identisk med konseptbilen, og i våre øyne svært aggressiv og vellykket.

Sett rett forfra er dette absolutt en av de tøffeste elbilene på markedet. Kodus til Skoda som har turt å dra til litt her. Mest oppmerksomhet er det grillen som sørger for. Den er belyst, ikke bare med en vertikal stripe som på konseptet, men hele grillen – inkludert de vertikale rillene. Syns du det blir i overkant glorete, leveres Enyaq også med vanlig grill uten belysning.

Nye Enyaq fremstår mye større i virkeligheten enn på bilder. Det synes spesielt fra siden, som for øvrig er bilens kjedeligste side i våre øyne. Her er den ikke like spennende å se på som konseptet. Igjen handler det om at coupé-linjene uteblir. Men utover det, scorer Enyaq veldig godt på design. Bilen er stram og aggressiv, og vil garantert sørge for mange blikk langs veien, når de første eksemplarene kommer til Norge mot slutten av året.

Les også: Endelig – en el-SUV som blir folkelig priset

(Saken fortsetter under)

Nye Enyaq er 4,648 mm lang, 1,877 mm bred og 1,618 mm høy. Dermed plasserer den seg mellom dagens Karoq og Kodiaq.

Hva med interiøret?

På innsiden følger Skoda opp, og serverer noe vi aldri har sett maken til i en Skoda-modell. Førsteinntrykket er at dette ser langt mer påkostet ut enn det vi er vant med fra det tsjekkiske merket.

Grunntrekkene er nært opptil konseptversjonen, og det er tydelig at Skoda mener alvor når det kommer til design. Selv sier de at bilen er inspirert fra stuen, eller en lounge, slik at du skal føle deg «hjemme».

Interiøret fremstår oversiktlig, med den store medieskjermen i midten som dominerer. Via 13-tommeren styrer du alle de viktigste funksjonene. Dette infotainmentsystemet er helt nytt og debuterer i nye Enyaq. Vi får dessverre ikke anledning til å teste det, men av det vi har fått se, lover det godt.

Av andre nyheter kan vi nevne at Enyaq får et helt nytt head-up display, med flere nye funksjoner, samt tale- og bevegelseskontroll.

(Saken fortsetter under)

Vi får ikke lov til å vise bilder fra interiøret enda. Men grunntrekkene er de samme som på konseptet. Materialkvaliteten er også bedre enn det vi er vant til fra dagens Skoda-modeller. PS: Instrument-skjermen bak rattet er betydelig mindre på den produksjonsklare modellen.

Hvordan er plassen?

Som vi allerede har nevnt, fremstår Enyaq større i virkeligheten enn på bilder. Rent størrelsesmessig plasserer SUV-en seg mellom dagens Karoq og Kodiaq, med sine 4,64 meter i lengderetningen.

Som forventet i en Skoda, synes vi plassutnyttelsen er god. Foran sitter to voksne veldig bra. Plassen i baksetet er slett ikke ille den heller.

Tar vi turen til bagasjerommet, er det ingen grunn til å bli skuffet. Det rommer nemlig 585 liter, noe som også er svært godt innafor i en bil som dette. Til sammenlignet er bagasjerommet i Ford Mach-e 402 liter (pluss 100 liter foran).

Les også: Her er ny elbil i Norge – lenge før tiden

(Saken fortsetter under)

På veien oppleves Enyaq som en gjennomført og komfortabel bil.

Går den bra?

Avhengig av batteripakke, varierer kreftene fra 148 til 306 hk. Sistnevnte er toppmodellen med firehjulsdrift, som får tilnavnet «vRS».

Denne leverer 0-100 km/t på 6,2 sekunder, i motsetning til konseptbilen som er oppgitt til 5,9 sekunder. Toppfarten er 180 km/t.

Vi tester ikke topputgaven, men versjonene med bakhjulsdrift. Takket være det umiddelbare momentet til elmotoren, oppleves denne også kvikk – inntil visse hastigheter. Passerer du 80 km/t dabber det litt av, som det ofte gjør på elbilene.

Hjemme i Norge kan det bli interessant å se fordelingen mellom topputgaven med firehjulsdrift og versjonen med lengst rekkevidde som kun har trekk på bakhjulene. Her må man prioritere hva som er viktigst: Firehjulsdrift eller lengst mulig rekkevidde.

Les også: Prisssjokk: Mange nybiler har blitt mye dyrere

(Saken fortsetter under)

Bilen skal bygges på Skoda sitt hovedanlegg i Mladá Boleslav, byen som ligger fem mil nord for Praha.

Og konklusjonen er?

Forventningene til Enyaq har vært høye. God plass, 4x4, hengerfeste og rekkevidde opptil 500 kilometer er viktige bidragsytere for at Skodas kommende el-SUV kan bli en stor suksess i Norge.

Så langt vet vi ikke hva bilen kommer til å koste, annet enn at den blir «konkurransedyktig». Til Broom forteller den norske Skoda-importøren at «dersom noen vil bli overrasket over prisen, er det i så fall i positiv retning.»

Noen vil kanskje bli skuffet over at Enyaq ikke blir tilgjengelig i coupé-versjon (som konseptet) i første omgang. Trøsten er at den kommer etter hvert. Dessuten er designet på SUV-en likt konseptet på de andre områdene. Spesielt fronten. Den er ikke annet enn grisetøff å se på.

Produksjonen av nye Enyaq starter i oktober, og de første bilene ventes til Norge i løpet av fjerde kvartal.

Vi i Broom kommer naturligvis tilbake med full test når bilen er på norsk jord.

Les også: Skoda Octavia: Nå kommer norsk bestselger i helt ny utgave

Dette blir en av årets mest spennende bilnyheter. Nye Enyaq ventes til Norge i løpet av november.

Skoda Enyaq iV ENYAQ iV 50: 55 kWt (netto: 52 kWt), 109 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opp til 340 km.

55 kWt (netto: 52 kWt), 109 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opp til 340 km. ENYAQ iV 60: 62 kWt (netto: 58 kWt), bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 390 km.

62 kWt (netto: 58 kWt), bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 390 km. ENYAQ iV 80: 82 kWt (netto: 77 kWt), 150kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 500 km.

82 kWt (netto: 77 kWt), 150kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 500 km. ENYAQ iV 80X: 82 kWt (netto: 77 kWt), 195kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km.

82 kWt (netto: 77 kWt), 195kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km. ENYAQ iV vRS: 82 kWt (netto: 77 kWt), 225kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km, 0-100 på 6,2 sekunder, toppfart: 180 km/t

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no