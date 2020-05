Fly eller limousin? Ja takk – begge deler!

Har du alltid drømt om å eie din egen privat-jet, men har høydeskrekk? Da har vi løsningen for deg.

Eller om du bare har lyst på en litt spesiell doning for å ta med venner og familie på tur, samtidig som du får flashet for omgivelsene at du er stinn av gryn?

Doningen på disse bildene er noe midt i mellom en luksuriøs limousin og en privat-jet.

Lyd av jetmotor

Kanskje er limo-jet en riktig betegnelse å bruke om den.

Det tok faktisk hele 12 år å bygge den om fra fly til bil. Arbeidene skal være svært omhyggelig utført med flott håndverk. Detaljene er både mange og rikholdige. Et stålrørchassis har tilkommet for å stabilisere det opprinnelige aluminiumsskroget. Drivkilden nå er en 8,1-liters V8 Vortec bensinmotor fra Chevrolet.

Hjulene limo-jeten ruller på er 28-tommere og de originale turbinhusene har nå fått innebygget noen gigantiske høyttalere, som kan "spille" jetmotor-lyder når du kommer kjørende nedover gaten.

Slik ser det ut innvendig i limo-jeten som har plass ti 18 ombord. Foto fra Mecum auctions

Plass til 18 ombord

Som i limousiner flest er det innvendig lagt vekt på mest mulig komfort og luksus. Her finner du alt du forventer – og litt til. TV, stereo, bar, belysning, dyp og myk skinnsalong.

Også plassen til piloten har blitt forandret. Spaker er byttet ut med ratt og instrumenteringen kjenner vi igjen fra bil. Føreren har fire skjermer foran seg som alle viser bilder fra utvendige kameraer. Noe som kan være nyttig når kolossen på 13 meter skal navigeres rundt i gatene. Den er nesten 2,5 meter bred og 3,5 meter høy. Så trange gater er kanskje ikke det man skal rote seg borti.

Men de rause ytre målene gjør den romslig. Limo-jeten har plass til hele 18 personer. Om du nå kjenner "ha-begjæret" boble i kroppen og kjenner at en slik MÅ du bare ha – så har vi gode nyheter til deg.

Derfor tar Broom-Larssen lastebil-lappen

Er dette et fly eller en bil? Tja ... Den er vel litt begge deler egentlig. Foto fra Mecum auctions

Godkjent for gatebruk

Den skal nemlig selges. Selvfølgelig i USA, der den er bygget og også er "street legal" eller godkjent for veibruk. Hva det lokale Biltilsynet ville sagt om man hadde dukket opp på trafikkstasjonen for å få skilter på den her hjemme er vi litt usikre på ...

Men en ting er i alle fall sikkert. Alle vanlige limousiner, enten de er bygget på Cadillac, Lincoln, Hummer eller andre ting, vil blekne ved siden av den mørk røde candy-lakkerte limo-jeten. Vi tror du vil bli sjefen i gata!

Prisen sier Mecum autions, som selger den ingenting om. Men helt billig blir den neppe. Auksjonen finner sted i perioden 23 - 28 juni. Kanskje har du fått feriepengene da ...

Med på kjøpet følger også en nyere Chevrolet Silverado 2500HD pickup og en spesialtilhenger som man kan frakte limo-jeten rundt på. Om man ikke vil kjøre den for egen maskin.

Vi tror dette må være et av verdens særeste kjøretøyer noen sinne og du behøver nok heller ikke være redd for at naboen får maken.

