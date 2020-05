Kalenderen viser mai. Det betyr at de fleste av oss nok har skiftet hjul på bilen nå. For de med piggdekk er regelen klar: Fra 1. mai var det ikke lenger tillatt å kjøre med disse.

Uansett om du setter bort jobben eller om du gjør den selv: Én ting er det veldig viktig at du husker, nemlig å etterstramme hjulboltene etter at du har kjørt et lite stykke.

Tall fra forsikringsbransjen viser at flere hundre bileiere hvert år opplever at de mister ett hjul.

– Hvert år rykker bilbergere ut for å hjelpe fortvilte bileier på tre hjul. På grunn av løse hjulbolter har det fjerde hjulet rullet sin egen vei, sier bilekspert Jan Fleinsjø i forsikringsselskapet Gjensidige.

Mellom 80.000 og 90.000 kroner

En slik skade vil variere i omfang. Snittskaden ligger på rundt 20.000 kroner. Men det kan også bli mye dyrere. Som dette eksemplet fra Gjensidige.

– Bilen ble skadet som følge av at en annen bil mistet hjulet sitt. Dette kom over i kjørebanen og inn i vår kundes bil. Vedkommende bremset, men kunne ikke unngå skade. Kjørte også litt inn i autovernet. Det var hjulet på førersiden til motpartens bil som løsnet. Det traff "vår" bil på førersiden, forteller Bjarne Rysstad som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Bilen fikk omfattende skader, reparasjonen kom til slutt på mellom 80.000 og 90.000 kroner.

Bilen fikk omfattende skader, da flyr tusenlappene fort. Foto: Gjensidige/Molde billakkering AS

Skumle situasjoner

Én ting er materielle skader. Hjul som er på avveie, kan naturligvis også forårsake alvorlige personskader.

Som sjåfør er man gjerne ikke forberedt på at noe slikt kan skje. I beste fall holder man hodet kaldt og bremser ned, for å minimere skadene.

Men noen kan også forsøke å unngå sammenstøtet og dermed svinge brått ut til kanten, eller over i motgående kjørefelt. Da kan svært skumle situasjoner oppstå.

Det løpske hjulet gjorde betydelig skade, i tillegg var bilen innom autovernet. Foto: Gjensidige/Molde billakkering AS

Gode råd ved dekkskift Sjekk at du har nok mønsterdybde – Sommerdekk skal ha minimum 1,6 mm mønsterdybde. Er dekket noen år, er egenskapene betydelig redusert, selv om dekket ser nytt ut. Da kan det være på tide å skaffe nye dekk. Bilen må stå flatt og les bruksanvisningen ved bruk av jekk. Feil bruk kan bli svært kostbart. Sjekk lufttrykket. Etterstram boltene etter cirka 50 kilometer.

Vibrering i rattet

– Uansett om du skifter hjul selv eller hos en dekkforhandler, er det viktig å etterstramme hjulbolter etter noen mil. Å miste et hjul under kjøring kan få alvorlige konsekvenser. En ting er de materielle skadene, men hva om en mister styringen og treffer et menneske, advarer Fleinsjø i Gjensidige.

Forhjulene er mest utsatt. Begynner bilen å riste eller en kjenner vibrering i rattet, er dette tegn på at noe er galt med hjulene. Da gjelder det å stoppe så fort som overhodet mulig.

For sikkerhets skyld bør du også ha med en hjulvinne i bilen, i alle fall de første dagene etter at du har byttet hjulene. Da vil du kunne stoppe og etterstramme boltene med en gang du eventuelt merker at noe er galt.

