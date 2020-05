Tysk høyesterett behandler første dieselgate-sak

Dommerne kommer ikke til å konkludere med noen kjennelse, men det er ventet at de vil gi en pekepinn om hvilken retning de går i. Det kan gi stor betydning for den store mengden av andre tilsvarende saker som Volkswagen kan vente seg.

Tirsdagens rettsmøte handler om søksmålet fra Herbert Gilbert, som er bare én av 68.000 bilister som har saksøkt Volkswagen for juks med utslippstesting fra konsernets biler. Gilberts søksmål er dermed også historisk.

– Jeg var sjokkert og meget skuffet da VW skrev til meg for å opplyse om at bilen min var berørt, sa 65-åringen til journalister på en nettpressekonferanse som hans advokater arrangerte i forrige uke.

Gilbert har vært Volkswagen-kunde i alle år. Han hadde kjøpt en brukt Volkswagen Sharan fra en forhandler i 2014 for 31.490 euro. Han valgte nettopp denne modellen fordi den angivelig hadde miljøvennlige fortrinn.

Gilbert anklager Volkswagen for å ha lurt ham. Han vil at selskapet kjøper tilbake bilen og at han får utbetalt den fullstendige kjøpesummen.

Volkswagen avviser kravet og mener at han ikke har blitt påført noen økonomisk skade, og at han fortsatt kan kjøre bilen sin.

Den såkalte «dieselgate» startet i 2015 da Volkswagen innrømmet å ha installert programvare i 11 millioner dieselkjøretøy verden rundt for å lure utslippstester og få bilene til å fremstå som mindre forurensende enn de egentlig er.