Her var størrelsen noe av det viktigste

Lys har alltid vært viktig på biler. Naturlig nok. Det har både med sikkerhet og kjørekomfort å gjøre.

De første tiårene av bilproduksjonen hadde mange biler dårlig lys. Ekstralyktene ble etter hvert en viktig tilbehør-greie. Av sikkerhetsmessige årsaker.

Halogen-lykter ble jo ikke vanlig på alminnelige biler før mot midten av 70-tallet. De gjorde en stor forskjell og betydde at det ble både sikrere og mer behagelig å kjøre bil etter mørkets frembrudd.

Men veldig godt lys ble det ikke alltid. Men da fantes det råd i form av ekstralykter!

Rallysporten bidrog nok strekt til trenden med ekstralykter. Her en Min med hele seks stykker montert.

Hvem kjøpte dette?

Det var først på slutten på 60-tallet og utover på 70-tallet og 80-tallet at ekstralyktene ble et tøft og «nødvendig» tilbehør på mange ungdomsbiler spesielt.

Vi tipper unge menn med ferskt førerkort i lommeboka, plassert i høyre baklomme på olabuksa, sto for en god del av kjøpene her.

Dette var rett og slett bare noe du måtte ha på bilen din om du skulle være noe til kar. Om du kjørte VW Golf, BMW 2002, Opel Kadett, Ford Escort eller Volvo 142 spilte liten rolle. Ekstralykter måtte man ha. Helst store og mange.

For all del, de var ikke bare for ungdom. På både rallybiler, lastebiler og busser fantes ekstralyktene også. Selvfølgelig fantes de på helt alminnelige familiebiler også. Da mer av praktiske årsaker enn for at det var tøft og «riktig».

BMW 2002 var en av bilene som knapt fantes uten ekstralykter.

Hva skulle det være godt for?

For det var – og er kanskje delvis fortsatt – en greie som mange monterte nettopp fordi det så tøft ut. Så var det faktum at man fikk bedre lys og kjørte tryggere i mørket mer en hyggelig bonus man fikk med på kjøpet.

Dessuten var de jo kjekke å ha om du møtte en «gjøk» som var litt sen til å blende ned på en mørklagt vei. Hadde man da i tillegg montert (ulovlige) 100 watts halogen-pærer – vant man glatt den duellen.

Ikke var prisen skremmende høy og de var også ganske kurante å montere. Et par hull borret i støtfangeren og med mutter og låseskive på baksiden - så sto ekstralyktene der. Var du skikkelig seriøs eller hadde store bøttelykter, var skråstilte støttestag i toppen av lyktene også nødvendig. Verre var det sjelden.

Ekstralykter fantes, og finnes, i mange varianter. Men det vi ofte kalte 1000-metere, som lyste sammen med fullt-lyset, var vanligst og tøffest. Gjerne store «bøttelykter» montert oppå støtfangeren. Noen tok seg også råd til tåkelykter, da gjerne rektangulære som hang under støtfangeren. På 70-tallet kom også de små gule «kjørelysene» som mange også valgte.

Ikke så rent få fulgte også opp med separat tåkebaklys på bakfangeren. Ikke bare ble dette snasent utenpå. Også innvendig hadde man plutselig en rad med ettermonterte brytere og varsellamper til disse. Tøft det også.

Var det noen ulemper?

Som nevnt var det gjerne store bøttelykter som gjaldt om du virkelig skulle være kar. Disse stakk jo gjerne godt framfor støtfangeren, selv på en Volvo. Mange har nok hatt et litt ublidt møte med en hard brøytekant etter en sladd som ble litt for bred, eller feilberegning når man skulle parkere inntil en vegg, eller om man ble rygget på (man kjørt jo ikke inn i noen bakfra – gjorde man vel ..?) Da kunne det fort bli dyrt.

Selv om de ikke var så dyre, var mange av de litt gromme lyktene populære å rappe og lett omsettelige i de rette miljøene.

Dessuten forekom det vel ikke så rent sjelden at elektrikerferdighetene var litt så som så. Ikke alle var så «jålete» at de brukte kabelsko. Man beit av isolasjonen på ledningene og tapet med elektriker-tape. Det fikk holde.

Ekstralykter får man fortsatt til nyere biler også.

Har dette noe for seg i dag?

Bilene har jo fått bedre og bedre lys i form av først xenon, så LED og nå laserlys. Men fortsatt er ekstralys noe mange synes er litt tøft og karslig. Ikke minst er det vanlig på lastebiler.

Og du får fortsatt kjøpt disse i utallige varianter. Alt fra LED-barer, til små kraftige LED-lamper og de store bøttelyktene finnes også fortsatt. Da gjerne med xenon-teknologi.

Utvalget av ekstralykter er fortsatt stort og prisene varierer også en god del. Men de er nok ikke lenger en så stor del av «må ha-kulturen» blant ungdomsbiler lengre. Selv om det fortsatt finnes der også. Da gjerne på litt eldre biler. Det var litt enklere å få montert dette på en Volvo 240 enn på en nyere BMW 3-serie eller Audi A3.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no