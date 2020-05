Mika (20): – Hadde kanskje vært smartere å investere i et hus

– Det hadde kanskje vært smartere å investere i et hus, men sånn går det når man har lidenskap for bil. Det er nok bare medfødt, forteller Mika Melby.

20-åringen fra Skotterud i Eidskog har nylig kjøpt seg en skikkelig klassiker fra Chevrolet, nemlig en 1961-modell Impala.

Det er kanskje ikke den opplagte ungdomsbilen for mange, men for Mika handler det om den helt unike kjøreopplevelsen.

– Helt klart. Du finner ingen ny bil i dag som leverer en tilsvarende totalpakke. Designet er én ting, men også hvordan bilen oppfører seg på veien. Dette er en bil som må kjøres, poengterer Mika – når vi møter ham en rolig søndag, bokstavelig talt, på veien.

Nesten helt original

Tilbake på 60-tallet var Impala Chevrolet sitt flaggskip, og bilen var lenge en bestselger i USA.

Mikas eksemplar er en 61-modell, altså tredje generasjon, og er naturligvis utstyrt med en aldri så liten V8-er under panseret.

– Det er ikke den heftigste motoren du får, men med 4,6 liter og drøyt 230 hk – er det mer enn nok i bil som dette. Lyden er klassisk amerikansk, og helt fantastisk å høre på. Tramper du til skikkelig, får du også en fin dose bensinlukt med på kjøpet. Det er godt for sjela innimellom, forteller Mika, mens bilen bobler rolig på tomgang.

Han legger til at bilen stort sett er i original stand, men at den har fått et par oppgraderinger:

– Det viktigste er kanskje skivebremsene foran, pluss at motoren har fått elektronisk tenning. Av mer visuelle forandringer, er det montert nye 18-toms felger, pluss at bilen er senket noe.

Chevrolet Impala ble lansert tilbake i 1957. Dette er en 1961-modell, med en 4,6-liters small block V8-motor.

Unik kjøreopplevelse

Å entre førersetet i en 59 år gammel Chevrolet, er nesten en opplevelse i seg selv, forteller Mika.

Bak rattet får du ikke bare servert lyden av en herlig åtter, men også en rolig eim av både olje og bensin. Litt slik det var på 60-tallet.

– Det er som å sitte i sofaen hjemme. Dødgangen på rattet er enorm, men likevel en del av sjarmen. Ellers må jeg si at bilen ligger overraskende fint på veien. Det er rett og slett en herlig cruiser.

– Hvorfor valgte du akkurat Impala? Det er jo en relativt kostbar bil på bruktmarkedet?

– Det er en bil jeg har hatt lyst på veldig lenge, mye på grunn av utseende. Dagen etter jeg oppdaget bilen på nettet, dro jeg og så på den. En uke senere var den min, forteller Mika, og legger til at hans eksemplar lettet ham for drøyt 200.000 kroner.

Ung møter gammel: Det har skjedd litt på nesten 60 år. Her møter vi Mika samme helg som vi tester nyeste generasjon Chevrolet Camaro.

Voksende miljø

Mika er langt i fra den eneste i kameratgjengen som eier en gammel amcar. I Eidskog er biinteressen generelt høy, både for nye og gamle biler.

De siste årene har interessen for amcar blant yngre vokst, ifølge Mika.

– Absolutt. Det har blitt veldig populært – også blant «ungdommen». Akkurat nå er vi rundt 10 biler, og interessen er voksende, avslutter 20-åringen, som allerede ser frem til sommeren og biltreffene som venter.

Slik ser det ut når ungdommen lufter bilene en helt vanlig sommerdag.

