En ting kan gjøre at prisen på brukte dieselbiler vil øke

Når det gjelder valg av nybil med dieselmotor: Jeg skjønner at dette er fy-fy i enkelte kretser, men vil ikke begrenset salg av nyere biler med dieselmotor bety at disse har potensiale for en prisøkning som bruktbiler? Den gamle loven og tilbud og etterspørsel gjelder vel her også?

I mitt tilfelle står valget nå mellom en Volvo XC90 T8, eller med diesel, Med mye langkjøring (hytte og hestehobby) er jeg ikke i tvil om at dieselmotor vil gi klart minst driftskostnader. Spørsmålet er da om en XC90 med dieselmotor vil tape seg mye mer enn T8? Bytter bil rundt hvert tredje år for å ha nybilgaranti og trygghet rundt det.

Benny svarer:

Heisann. Dette er en svært interessant problemstilling. Jeg tror absolutt du er inne på noe riktig her. Begrenset nysalg av dieselbiler gjør også at bestanden i bruktmarkedet blir mye lavere. Dermed kan prisene bli presset oppover.

En god indikator på dette er en sak vi hadde her på Broom tidligere i år. Den var basert på statistikk fra finn.no, som viste at det i løpet av fjoråret ble tyngre å selge brukte elbiler, men mens det gikk raskere å selge brukte dieselbiler.

Den gjennomsnittlige prisreduksjonen på en dieselbil hadde også falt med 25 prosent og prisreduksjonen var i snitt 47 prosent lavere på en dieselbil enn på en elbil.

Samtidig er nok ikke dette bildet entydig. Jeg tror blant annet det har mye å si hva slags biltype vi snakker om. Småbiler med dieselmotor har nok neppe merket dette like mye som for eksempel store SUV-er. Det finnes jo endel biler som rett og slett ikke fås med elektrisk drivlinje ennå, da blir det diesel eller bensin – eller ingen ting.

Et annet aspekt er at dieselbil fortsatt kan være det smarteste valget for flere av oss. Det handler i stor grad om bruksmønster, også om hvor i landet du bor.

Dieselbilene har fått mye "juling" de siste årene. Men i bruktmarkedet er mange av dem fortsatt attraktive.

Ikke lett å spå

En annen usikkerhetsfaktor oppe i dette, er hva politikerne velger å gjøre. Det vedtatte målet er at vi kun skal kjøpe elektriske personbiler fra 2025. Det er ambisiøst og det gjenstår å se om vi klarer det kun med gulrøtter (les alle elbilfordelene), eller om det også må brukes pisk.

Hvis det for eksempel blir mye dyrere å eie eller bruke en dieselbil, vil det naturligvis kunne påvirke prisbildet. Her kan det for eksempel være snakk om å øke årsavgiften, legger mer avgift på drivstoffet – eller gjøre det mye dyrere å passere i bomringer. Mulighetene er mange, og vi skal nok ikke utelukke at noe av dette kan skje.

Som vanlig: Det er ikke lett å spå om fremtiden, heller ikke på dette området. I ditt tilfelle, tenker jeg det beste er å kjøpe den bilen du har lyst på, med den motoren du mener passer ditt bruksmønster best. Lykke til med valget!

