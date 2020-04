Lavere sikkerhetskrav til tungtransport på veiene

Onsdag kom Havarikommisjonen SHT med en Temarapport om alvorlige ulykker med vogntog og rammevilkår for bestilling av godstransport på norske veier. Rapporten ble blant annet omtalt i Nordlys.

– Ansvar forsvinner for hvert ledd som går. Bestillere av transporter må stille krav til transportøren, og på den måten bidra til å forbedre trafikksikkerheten, sier avdelingsdirektør for Veiavdelingen Rolf Mellum i SHT til Nordlys.

SHT har gjennomgått fire alvorlige veitrafikkulykker som involverte vogntog vinteren 2019 der andre trafikanter enn vogntogførerne ble påført personskade, én person omkom.

Mister kontroll

Formålet med undersøkelsen var å se på transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet. Konklusjonen er at sikkerhetskrav til godstransport på vei er lavere enn for andre transportformer. Det bekymrer SHT, selv om de ikke fant brudd på regelverket i noen av de fire ulykkene. Kjøretøyene var også i godkjent teknisk stand.

– Likevel oppsto de aktuelle veitrafikkulykkene ved at vogntogførerne tapte kontroll over kjøretøyene, og gjennom dette vises det at det på ulykkestidspunktet ikke var tilstrekkelige sikkerhetsmarginer mellom valgt kjøreatferd og de utfordringene som førerne møtte, skriver SHT.

Stiller ikke krav

SHT konkluderer med at sikkerhetskrav til godstransport på vei er lavere enn for andre transportformer.

Rapporten viser at norske bedrifter som bestiller transportoppdrag, ikke legger føringer på at vogntoget skal være egnet, og heller ikke kontrollerer hvem som får oppdragene. SHT reagerer på at de som bestiller ofte ikke engang vet hvem som kjører for dem.

Fortsatt er for eksempel utenlandske tungbilsjåfører tre ganger så ulykkesutsatt som norske på vinterveier i Nord-Norge, ifølge tall fra Samferdselsdepartementet.