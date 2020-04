Se hva som dukket opp her – midt i corona-tiden

Et like sikkert vårtegn som at blomstene spirer, er lyden av herlige sportsbiler på veiene igjen. De har endelig våknet til live, etter en lang og kjedelig vinterdvale.

Bare synet av rekken med 30 nypolerte sport- og superbiler, er nok til å bli emosjonell. Når været i tillegg spiller på lag, med sol fra skyfri himmel og 20 grader, ligger alt til rette for en uforglemmelig bilopplevelse.

Vi i Broom er med på årets første driveout i regi av bilforhandleren By Medhus på Billingstad i Asker.

– Godt tiltak i disse tider

Helt i front finner vi en diskré, sort Mercedes stasjonsvogn. Men egentlig er det kun fargen som kan sies å være diskré her. Vi snakker nemlig om nyeste generasjon AMG E 63 S – bilen med 612 hk og 850 Nm.

Selv de sprekeste superbilene må være skjerpet for å holde følge med den. Bak rattet finner vi initiativtaker Olav Medhus. Han har invitert enkelte kunder på spontantur nedover mot Vestfold.

– Dette ble bråbestemt, derfor er jeg veldig glad for å se oppmøtet. Det viser at veldig mange er underernært på bil, og ikke minst at det begynner å krible etter å se folk igjen. Ettersom vi kjører hver vår bil, og holder god avstand, er jo dette noe som faktisk lar seg gjøre av sosiale aktiviteter om dagen. Det er et godt tiltak for å se hverandre igjen, forteller Olav til Broom.

Han er hvert øyeblikk klar for å åpne en helt ny bilbutikk på Billingstad – etter å ha jobbet, samt vært medeier, i den svært eksklusive bilbutikken Autoxo.

Nå starter bilselgeren med blanke ark, og tyvstarter åpningen med en skikkelig vår-driveout.

Dette er for mange årets første luftetur. Gleden er derfor ekstra stor, både blant sjåfører og bilinteresserte – som kommer for å se på. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Italiensk mesterverk

Med på tur er også vi i Broom. Like sprøtt som superbil-rekken foran oss, er bilen vi kjører denne kvelden.

Nesten 700 hk og bakhjulsdrift er på grensen til sprøtt. Her gjelder det å porsjonere kreftene nøysomt via pedalen til høyre. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Vi snakker en av de heftigste Ferrari-modellene som finnes på norske veier i dag, nemlig 488 GTB. Bilen kom på markedet tilbake i 2015 og gikk i fjor ut av produksjon, til fordel for nykommeren F8 Tributo.

Likevel er 488 GTB en av de heftigste gateregisterte modellene fra Ferrari noensinne.

Bak oss sitter en prisvinnende V8-motor på 3,9 liter. Ut leverer den brutale 670 hk og 760 Nm.

Vår testbil er i tillegg utstyrt med sportseksos, hvor lydbildet kan justeres via en fjernkontroll inne i bilen. I rak motsetning til mange nye sportsbiler i dag, er det absolutt ingen lydkrav fra EU som holder igjen.

Resultatet er en symfoni som utvilsomt burde vært verneverdig.

Å få lov til å ratte Ferrari 488 GTB i solnedgang, er en stor opplevelse i seg selv. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Uvirkelig syn

Langs indre Vestfoldsveier en helt vanlig onsdagskveld i april, er det nesten uvirkelig å se rekken av biler foran oss. Blant de rundt 30 oppmøtte, er det italiensk dominans med Lamborghini og Ferrari i front.

Som litt krydder i Bratwürst-pølsen, finner vi dessuten noen tyske beist fra både Porsche og Mercedes. Til og med den unge måkevinge-klassikeren SLS AMG er med på tur!

– Det er ikke annet enn fantastisk å se så mye bra engasjement. Å samle denne rekken biler, blir som å se et flott maleri. Ekstra moro er det å oppleve dette på svingete Vestfoldsveier i solnedgang, smiler Olav Medhus, bak rattet i E-Klassen, mens det knitrer konstant fra pottene.

Det er Olav Medhus og hans AMG E 63 S som leder an kolonnen. Foto: Rasmus Bell Andreassen





Ingeniørkunst

I Ferrari 488 er opplevelsen en blanding av eufori og alvor. Bilen er så sylskarp i alt du foretar deg bak rattet. Bare du hoster på gasspedalen, responderer de nesten 700 italienske hestene med et nådeløst skyv.

Toppeffekten ligger helt oppe på 8.000 omdreininger. Lar du turtelleren gå dit, er gåsehud en av flere kroppslige reaksjoner. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Derfor må du være skjerpet i førersetet på 488 GTB. Blir du for ivrig her, kan lappen ryke like fort som Donald Trump gir medarbeiderne sine sparken. Helt uten forvarsel, med andre ord...

0-100 km/t er i mål på brennkvikke 3 sekunder. Lar du klokka passere 8 sekunder, viser speedometeret 200 km/t. Er du gæren nok til å fortsette gasspådraget, stopper ikke nåla før 330 km/t...

Heldigvis er du ikke avhengig av en bane for å skjønne hvilket potensiale som bor i bilen. Etter flere timer på landeveien, er det nok til å danne seg et lite inntrykk av bilen. Eller skal vi kalle det mesterverket fra Maranello...

Én ting er responsen fra motoren, en annen ting er balansen i bilen – og tilbakemeldingene du får via rattet. Bilen er egentlig overraskende lettkjørt – i alle fall under normale hastigheter og kjøreforhold. Pusher du 488 i modusen som heter «ESC off» – da skal du vite hva du gjør.

Sjefsoksen på tur er utvilsomt denne: En Lamborghini Aventador S Roadster med V12 og 740 hestekrefter. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Solgt 20 biler før åpning

Etter mer enn fire timer bak rattet i Ferrari 488 GTB, blir det nesten som å gå ut av et vakuum når vi er vel fremme på Billingstad igjen. Det handler om alle kjøreinntrykkene du sitter igjen med.

Dessuten må vi innrømme at du konsentrerer deg et lite hakk ekstra i en superbil som dette. Derfor er det greit å kjenne at skuldrene senkes til normalposisjon igjen. (Takk og lov har kiropraktorene åpnet igjen!)

Selv om det gjenstår noe arbeid før den nye butikken til Olav Medhus kan åpne dørene, har ikke det lagt noen nevneverdig brems på salget. På under én måned har han nemlig solgt 20 biler.

– Det er langt over forventning i denne perioden, med både oppussing og corona. Nå gleder jeg stort til å åpne den nye butikken. Den kommer til å skille seg ut, avslører Medhus.

Artikkelen er først publisert av broom.no.