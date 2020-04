Så mange gir blaffen i dekkskift

Tiden etter påske betyr dekkskift for mange bileiere. Mange, men langt fra alle.

De fleste har piggfrie vinterdekk på bilen, men ikke alle kommer til å skifte disse for sommeren. To av ti kjører nemlig på piggfrie vinterdekk hele året, viser en spørreundersøkelse gjort for Tryg Forsikring.

– Å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren kan få konsekvenser. De har langt dårligere veigrep enn sommerdekk, ikke minst på våt veibane. Selv på tørr veibane vil bremselengden være lenger med piggfrie vinterdekk enn med dårlige sommerdekk, noe som kan bli fatalt ved brå oppbremsing, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Unødig risiko

Piggfrie vinterdekk har en mykere type gummi enn sommerdekk. På sommerføre risikerer man ustabilitet, lengre bremsestrekning og langt dårligere drenering av regnvann. På våt veibane risikerer man vannplaning ved lavere hastighet enn med sommerdekk.

22 prosent på vinterdekk hele året På spørsmål «Kjører du med piggfrie vinterdekk hele året?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort: Ja 22%, Nei 77%, Vet ikke 1%. Per 29. mars 2019 var det registrert vel 2.8 millioner personbiler i Norge, ifølge SSB. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 8. - 18. oktober 2019 gjennomført til sammen 1002 CAWI-intervjuer med personer 18+ år med bil i husstanden.

– Det finnes ikke helårsdekk som er like gode på vinter og sommerføre. Bruker du piggfrie vinterdekk på sommerføre, utsetter du deg som bilist og dine passasjerer for unødig risiko som i verste fall kan forårsake sammenstøt, skade og død ved for eksempel en kritisk oppbremsing på våt veibane. I tillegg er man en trussel for myke trafikanter, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Våren er dekkskift-sesong, men ikke for alle...

Ingen tidsfrist



På grunn av den mye gummiblandingen, slites også vinterdekk mye raskere på sommeren, enn det sommerdekk gjør. Dermed er dette også dårlig økonomi.

Ifølge regelverket skal piggdekk av i Sør-Norge første mandag etter påske, mens Nord-Norge har frist til å skifte dekk 1. mai. Men på grunn av situasjonen rundt koronaviruset valgte Vegvesenet å utsette fristen i Sør-Norge.

For piggfrie vinterdekk finnes det ingen tidsfrister. Det er heller ingen regel som sier at du må ha vinterdekk på vinteren, og sommerdekk på sommeren. Her er det opp til hver enkelt å vurdere.

Kan fortsatt være vinter

Fra flere hold har det blitt tatt til orde for at man burde innført påbud om vinterdekk innenfor et visst tidsrom, men så langt har det ikke kommet noe konkret ut av dette.

Slik regelen er formulert i dag, er det slik at hver enkelt er ansvarlig for å være skodd etter forholdene.

– Nå er det nær sommerlige forhold i lavlandet i Sør-Norge, men det kan fremdeles være fare for kuldegrader og frost om natten enkelte steder, ikke minst i høyden. Føler du usikkerhet ved å skifte til sommerdekk bør du vente. Det er bilførers ansvar å sko seg etter forholdene, og vi vet jo at man kan oppleve vinterlige forhold også i mai måned mange steder i landet, sier Brandeggen.

