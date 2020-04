Ikke rart Espen gliser hver gang han setter seg bak rattet

I spalten «Bilen Min» har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Ford har helt siden 1969 brukt RS som betegnelse på noen av sine morsomste modeller i Europa.

Først ut var 15, 17 og 20 RS. Senere ble dette fulgt opp av ulike Escort-, Capri- og Sierra-modeller. I 2002 var det Focus-modellen sin tur tur til å få RS-emblemene. Moro-faktoren uteble slett ikke på den heller. Snarere tvert i mot. Bilene er allerede for klassikere å regne.

En som virkelig setter stor pris på sin Focus RS er 30 år gamle Espen Simonsen, fra Skien. Ikke bare har han modifisert bilen sin ytterligere. Han virkelig bruker den også, gjerne på en lukket bane. Vi mistenker også at RS-en hans også får enda litt mer stell og pleie enn vanlig i form av vask og polish. For her snakker vi om en ekte bilentusiast.

Her er historien om Espen og bilen hans.

(Saken fortsetter under)

Ford Focusen til Espen ser rimelig sinna ut forfra. Foto: Privat

Bilen

Merke, modell:

Ford Focus RS MK3 2017.

Hvor lenge har du eid den?

I ett og et halvt år.

Hva har du gjort med den?

Montert KW V3 justerbart understell - OZ Ultraleggera HLT 19" felger - Michelin Pliot Sport Cup2 dekk - Milltek eksosanlegg - Roush Mustang Vets (luftinntak) montert i panser - BMspec Spoiler flipp for maks Downforce - Maxton diffuser-kit foran og på sidene - Montune innsug m/Filter - Montune FMIC - Turbosmart resirkuleringventil, for å nevne noe.

Liker best med bilen:

Beste bilen jeg har eid så alt er bare helt topp men skulle jeg nevne en ting så er det god-følelsen når man setter seg inn i Recaro stolene og starter motoren – jeg gliser stort hver gang.

Liker minst med bilen:

Har ennå ikke funnet noe jeg ikke liker med bilen, så her må jeg melde pass.

Les også: – Første turen endte med at kona brukte utestemmen inne

(Saken fortsetter under)

Espen påstår han gliser hver gang han setter seg inn i disse setene. Vi tror ham på det. Foto: Privat

Beste opplevelse med bilen:

Banekjøring på legendariske Nürburgring med denne slår alt.

Framtidsplaner for bilen:

Har planer om å bygge halvbur i bilen, nye komponenter for å øke effekten. Kunne også tenkt meg en del karbon- og alcantara-detaljer inne i bilen, men dette må komme etter hvert.

Drømmebil:

Ford Focus RS har vært drømmebilen siden jeg var liten, men skulle noe overgå denne må det jo bli en Lamborghini Huracan performante.

Annet:

Nå venter jeg kun på banesesongen og bilutstillingssesongen skal begynne.

Les også: – Det blir ikke dame med en slik bil – du må nøye deg med katt

(Saken fortsetter under)

Ford Focus er en skikkelig kapabel bil og denne får innimellom kjørt seg på baner. Foto: Privat

Eieren

Navn: Espen Simonsen

Alder: 30

Bosted: Skien i Telemark.

Litt om meg selv: Meget bilinteressert, helt siden jeg var liten. Jobber med Ford på delelageret daglig. På fritiden driver jeg mye med detailing (bilpleie). Finnes ikke noe bedre enn å ha en ren og pen bil, helst uten riper og diverse. Sammen med dette er jeg også veldig glad i banekjøring og bruker ofte noen helger på Trackdays på Rudskogen eller turer til Nürburgring.

På toppen av dette driver jeg en del med fotografering/video av biler. Dette har også holdt på med siden jeg var yngre. Gir en innvendig glede av å fotografere flotte bilmodeller! Sjekk gjerne ut bildene på Instagram profilen min som er: e_RS_simonsen.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no



Les også:

Les også: