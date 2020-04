Biltypen kan være kjempesmart – men ikke for alle

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Vi vurderer å kjøpe en VW Golf GTE (ladbar hybrid) 2016-modell som er gått 125.000 og er priset til 135.000 kroner. Er dette et trygt kjøp og hva skal man se etter av feil?

Er disse tungsolgte? Har jo lest litt om Passat GTE hvor folk ikke får solgt. Vi tenker å kjøre Råholt-Oslo tur retur (ca 120 km) hver dag.

Er det noen annen bil du vil anbefale til dette bruket? Vi vil vente litt med ren elbil til flere modeller har kommet på markedet i 2021.



Hilsen Finn

Benny svarer:

Heisann! Dette er et aktuelt spørsmål som dukker opp med jevne og ujevne mellomrom.

En ladbar hybrid, slik som du ser på, kan være et smart valg for mange. Men ikke for alle. Det er egentlig kjøreavstand og mulighet for hyppig lading som avgjør dette. Best uttelling får man om man ikke kjører for langt – og lader ofte.

En VW Golf GTE har en reell elektrisk rekkevidde på rundt 35 - 40 kilometer ved vanlig kjøring. Resten går i stor grad på bensin, men med litt el-hjelp. Det vil si at du med dine 6 mil hver vei mellom hjem og jobb bør kunne oppnå et svært hyggelig forbruk, om du har lademulighet på arbeidsplassen.

VW Golf har i mange, mange år vært en kurant bil i bruktmarkedet. GTE er nok ikke noe unntak i så måte, men det er klar at en dreining mot hel-elektrisk og elbiler som går lengre og lengre kan gi noe utfordring på sikt. Men dette er nok langt fra det skumleste man kan kjøpe med tanke på gjensalg. Det er gjerne de store ladbare hybridene, med reell rekkevidde på bare et par mil og stor, tørst bensinmotor som er skumle her. De kan være tungsolgte.

Bilen du ser på har kjørt relativt langt på bare fire år. Det er tydeligvis flere enn deg som har brukt denne til pendling. Du bør derfor sørge for å få en nøye teknisk gjennom av bilen før kjøp. Gjerne en NAF-test eller lignende. Det faktum at du også kommer til å kjøre ganske langt med den vil også sette noen begrensinger i annenhåndsverdien.

Jeg vet at på noen biler kan det komme klunke-lyder fra understellet. Både støtdempere, foringer og stabilisatorstag kan være grunnen. På noen biler har også drivaksel-mansjettene røket. På noen av de tidligste bilene som ble produsert var det også problemer med å få kjørt dem elektrisk når det var kaldt ute. Da blir forbruket høyt.

Ellers blir det de vanlige tingene med bremser, hjuloppheng, forstilling og alle elektriske funksjoner som må sjekkes. En såpass ny bil bør også ha komplett servicehistorikk. Ellers kjenner jeg bilene som generelt gode.

Har du lademuligheter både hjemme og på jobb bør du kunne komme godt ut av det med denne bilen. Lykke til med bilkjøp.

