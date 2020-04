Nybilmarkedet i Norge har gått gjennom store endringer de siste årene. Mye handler om elektrifisering, i år er det blant annet ventet at elbilene for første gang vil stå for mer enn 50 prosent av det totale personbilsalget.

Samtidig skjer det mye på merkefronten, der mange nye bilprodusenter er på vei inn i det norske markedet.