En ting gjør denne elbilen helt unik

Utvalget av elbiler har økt kraftig det siste året, samtidig er mange nye biler på vei. Her snakker vi modeller i en rekke bilklasser. Alt fra småbiler, til dyre SUV-er.

Selv om det i dag er ganske mye å velge mellom på elbilfronten, mangler vi faktisk helt en biltype som tradisjonelt har vært svært etterspurt: Nemlig stasjonsvogn.

Bilprodusentene har i stedet valgt å satse på kompakte biler, sedaner – og ikke minst SUV-er.

Men nå er det ikke lenge til den første elektriske stasjonsvognen kommer til Europa. MG er allerede på plass i vår verdensdel og i Norge med den kompakte SUV-en ZS EV. Nå gjør de seg også klare til å lansere en modell som heter 5.

Er i salg i Kina

Britiske medier skriver nå at bilen skal være klar til lansering så snart bilmarkedet er i gang igjen etter korona-epidemien. Det bety alt fra senere i vår, til tidlig høst. MG skal planlegge å levere ut de første bilene til kunder i siste kvartal 2020.

MG 5 skal i praksis være en oppdatert versjon av en bil som i dag selges i Kina under navnet Roewe Ei5. Både MG og Roewe er en del av det kinesiske gigant-konsernet SAIC. De har valgt MG som spydspiss i Europa, derfor er det naturlig at bilen selges under det navnet.

Med lengde på drøyt 4,5 meter er dette en stasjonsvogn i den kompakte familieklassen.

Golf-klassen

Roewe Ei5 er en relativt kompakt stasjonsvogn. Den er 4,54 meter lang, det betyr at den plasserer seg i samme klasse som blant andre VW Golf, Ford Focus og Opel Astra.

Bilen har vært i salg i Kina siden 2018. Der har den en batteripakke på 52,5 kWt og en rekkevidde på 420 kilometer, etter den gamle NEDC-målemetoden. Det betyr en god del mindre etter WLTP-målemetoden som brukes i dag. MG ZS har en offisiell rekkevidde på 263 kilometer etter WLTP, kanskje havner også 5 rundt dette tallet.

Slik ser det ut inne i Roewe-utgaven, det er grunn til å vente noen endringer når den skal bli til en MG.

Over 300 biler solgt

I tillegg til at mange elbilkunder helt sikkert kan tenke seg en stasjonsvogn, er det også grunn til å vente attraktive priser på 5. MG ZS EV starter i dag på 239.000 kroner i Norge. Ingen konkurrenter klarer å matche den på kombinasjonen pris og plass.

Her ruller de første eksemplarene av MG ZS i land i Norge.

Så langt i år har ZS EV solgt over 300 eksemplarer her hjemme.

Det er på nivå med det Jaguar har solgt av sin I-Pace, og nesten dobbelt så mye som Tesla Model X.

– Dette er vi naturligvis godt fornøyd med. Nå har vi 23 MG-forhandlere rundt om i landet, og vi forventer å nå salgsmålet i år, om å utlevere 2.000 biler, forteller Dag Asbjørnsen hos importøren, Norwegian Mobility Group, til Broom.

