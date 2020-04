Utsolgt: – Det er snart så ingen sover hjemme lenger

På grunn av korona-situasjonen vi står midt oppe i, blir camping- og Norgesferie ekstra aktuelt for veldig mange i sommer.

Det merker selskapet Expedition Norway spesielt godt. De har aldri solgt flere såkalte taktelt enn nå.

– Responsen er helt enrom! Vi blir nedringt av folk som ønsker taktelt – derfor er det synd å måtte si nei, rett og slett fordi vi er utsolgt, forteller Mats Eikenes hos Expedition Norway.

Han legger til at interessen for taktelt har vokst skikkelig i Norge den siste tiden, men at det etter korona-situasjonen har tatt helt av.

På det største teltet, måler sengen 190 x 240 cm.

– Folk vi komme seg ut

Nå er leverandøren helt utsolgt, i påvente av en hasteordre på nye telt i begynnelsen av juli.

Som navnet tilsier, er dette sammenleggbare telt man enkelt monterer på bilens tak.

– Det er nesten som en god, gammel combi-camp. Det monteres direkte på bilens takstativ, så er det bare å slå det opp, veldig enkelt. Alle modellene leveres også med madrass og stige, forteller Mats.

– Utover korona-situasjonen, hva tror du den økte populariteten skyldes?

– Folk vil helt klart komme seg ut, og mange vil gjøre noe annet enn å ligge på en campingplass. Fordelen med taktelt, er naturligvis at det er følger med bilen over alt hvor du drar, i tillegg til at man kommer seg litt opp fra bakken. Det er snart så ingen sover hjemme lenger, smiler Mats.

Fra 12.000 kroner

Han forteller videre at kundene er alt fra sykkelentusiaster, som tilbringer mye tid i skogen, til industrimekanikere som velger taktelt foran hotell.

Teltet er naturligvis utstyrt med flere vinduer – slik at du har full oversikt utover naturen. Foto: Håvard Stiansen

Mats sier at de leverer telt de selv har vært med å utvikle. Her kan man velge mellom tre ulike størrelser; 140, 160 og 190 cm, som angir bredden på soveplassen. Prisene varierer fra 11.995 til snaut 16.000 kroner.

– De er det to største som selger best. 190-utgaven har fint plass til fire personer, sier Mats og poengterer at mange nordmenn virker å sette pris på en annerledes turopplevelse.

At vi er glade i bilferie, bekrefter dessuten en fersk landsrepresentativ undersøkelse, gjennomført av Infact på oppdrag for NAF.

Her kommer det frem at nesten seks av ti, 58 prosent, sier de vil foretrekke å reise med bil når de ferierer i Norge. Legger vi til bobil og MC, er vi oppe i syv av ti.

Det kan med andre ord bli folksomt på veiene i sommer.

Nei, man trenger ikke et beist av en bil for å montere taktelt. Dette passer på de aller fleste biler med takstativ eller takrails.

