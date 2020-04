Står du stille med motoren i gang? Det kan gi deg bot

Bilen har blitt en trygg havn for mange under coronapandemien. Flere steder i landet arrangeres drive in-kino, -konserter og -gudstjenester. En del barnehager har regler der foreldrene må vente i bilen på sin tur til å hente eller bringe barna.

Dette gjør at det kan være lett å glemme at man må slå av motoren når bilen står parkert.

Men reglene for tomgangskjøring gjelder fortsatt.

– Bilen blir både en praktisk løsning og et fristed i disse tider, og det er lett å forstå. For mange føles det tryggere å ta bilen til butikken og andre ærend, enn å bruke kollektivtransport. Vi oppfordres også til å unngå å bruke kollektivtransport hvis vi kan, for å redusere smittefaren, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Ikke lov

Særlig på korte turer, eller korte stopp utenfor barnehagen eller butikken kan det være lett å glemme å skru av motoren. Men reglene er klare på at du ikke har lov til å la bilen stå på unødvendig tomgang. Brudd kan straffes med bøter.

– Hverken støy eller avgasser er spesielt hyggelige for andre rundt deg. Dessuten er det ikke lov å la bilen stå unødvendig på tomgang, så husk å skru av motoren, sier Ryste, i en pressemelding.

Bilen slipper ut eksos, selv om den står stille. Skal du unngå det, må du slå av motoren.

Unødig støy og utslipp

Tomgangskjøring er presisert i trafikkreglenes paragraf 16. Man skal ikke kjøre unødig og forstyrrende og kjøretøyet skal ikke stå på tomgang som gir unødig støy og utslipp av eksos.

Reglene for tomgangskjøring kan også omfattes av vegtrafikklovens paragraf 3, som pålegger alle å ferdes hensynsfullt. Dette omfatter også å ta hensyn til alle som bor eller oppholder seg ved veien.

