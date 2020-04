Halvor selger drømmebilen: – Huset medfølger ved rask handel

«Nydelig MGA selges. Ved rask handel medfølger hus.»

Med en slik tittel på bilannonsen, og et hus til drøyt 8 millioner kroner, er det kanskje ikke så rart at annonsen til Halvor Aspaas tok skikkelig av denne uken.

På bare noen få dager har over 35.000 sett annonsen, før den nylig ble fjernet av Finn.no. De mener kombinasjonen av bil- og hussalg i samme annonse, ikke er helt innafor.

Halvor forteller til Broom at «tilbudet» likevel står. Kjøper du bilen, er huset på Hauketotoppen i Oslo inkludert. Prisantydning er 8,65 millioner kroner.

– Her er det vel strengt talt bilen som er inkludert i huset?

– Ja, du kan vel kanskje si det slik. Egentlig har jeg ikke lyst til å selge bilen i det hele tatt. Men får jeg riktig pris, lar jeg den gå, forteller Halvor.

Sjelden entusiastbil

Bilen som er til salgs er en 1959 modell MGA – en skikkelig klassiker og lekkerbisken fra MG. Sportsbilen ble produsert i rett over 100.000 eksemplarer fra 1955 til 1962, så dette er helt klart ingen bil man ser hver dag.

Eksemplaret til Halvor er i tillegg en svært pen og gjennomført utgave.

– Bilen ble opprinnelig solgt ny i Tyskland. På 80-tallet ble den videresolgt til Nederland, hvor den ble plukket helt fra hverandre. Etterhvert dukket den opp i Norge, og jeg kjøpte den helt ferdig bygget i 2014. Det har jeg ikke angret på, sier entusiasten.

– Det er lite som måler seg med å komme frem til en svensk herregård i strålende ettermiddagssol, i en nypolert MGA, sier Halvor.

Pusterom i hverdagen

Under panseret på Halvors bil, er originalmotoren erstattet med en 1800-motor fra MGB, som gir drøyt 100 hk. Utover det skal bilen være helt original.

– Jeg har utrolig mange gode og hyggelige opplevelser med den. Designet er én ting, men nærheten til veien, lukten og lyden – det gjør kjøreopplevelsen komplett. Dessuten får man enormt med oppmerksomhet, og blir rett og slett hjulpet frem i trafikken. Man kan ikke annet enn å smile bak rattet i MGA. Og den bidrar helt klart til et pusterom i hverdagen.

Halvor legger til at han ikke skrur mye selv, men at MG-miljøet i Norge har vært til stor hjelp.

– Jeg har aldri vært i veteranbil-miljøet før jeg kjøpte bilen. Å oppleve den genuine interessen og hjelpsomheten blant folk er helt fantastisk.

Bilen er helt original, med unntak av motoren. Her er det også montert en ekstra vifte og oljekjøler for å unngå utfordringer på de varmeste sommerdagene.

Bilde på soverommet – med kona over panseret

At 56-åringen som bor i Oslo har fått et mildt sagt entusiastisk forhold til bilen, er det ingen tvil om. På soverommet henger et to meters bredt bilde av bilen, med kona liggende på panseret.

Halvor og kona har etterhvert mange turer i 1959-modellen.

– Jeg kan se på bilen, og hun seg selv. Neida, det må du ikke skrive! Begge to er like fine, ler Halvor, og legger til at han og kona har mange uforglemmelige turer i bilen sammen.

– Før gikk man til fotografen for å ta familiebilder. Vi ønsket i stedet noen fine bilder sammen med bilen. Det er veldig stas å se tilbake på.

Halvor forteller at han har fått rundt 10 henvendelser på selve bilen. Og for de som ikke er på jakt etter et hus på Hauketotoppen i Oslo, er prisantydning på bilen alene 250.000 kroner.

– Jeg håper egentlig at bilen ikke blir solgt. Men vi får se. Det viktigste er å bli kvitt huset nå, avslutter MG-entusiasten.

Dette bildet på 120 x 180 cm henger på soverommet til Halvor.

