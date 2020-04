Lanseres i år: – Heftigere blir det nesten ikke!

I år er det 10 år siden Mercedes-legenden og sportsbilen SLS AMG så dagens lys. Dette var AMG sin første rendyrkede bil, bygget og konstruert fra bunnen av.

Noen år senere, i 2015, kom arvtageren og bilen vi kjenner godt i dag: AMG GT. Den har blitt en stor suksess og finnes nå i hele 16 forskjellige utgaver.

Her er det AMG GT som er innstegsmodellen med 476 hk, mens AMG GT R topper listen. I sistnevnte yter V8-motoren brutale 585 hk og 700 Nm. Dette er utvilsomt et beist av en bil, og en av de raskeste GT-ene på markedet, noe som også understrekes av rekorden den satte på racerbanen Nürburgring i 2017.

GT R Black Series

Når vi tror grensen er nådd, klinker AMG ytterligere til. I fjor fikk vi en GT R PRO-versjon, med et mer racing-rigget oppsett på understellet.

I år toppes AMG GT-familien med en ny Black Series-utgave. Dette er tradisjonelt en serie biler som produseres i et svært begrenset antall. I tillegg markerer Black Series-modellene gjerne (og dessverre) slutten på en bilmodell.

Når nye GT R Black Series lanseres i løpet av året, blir dette etter alt å dømme tidenes kraftigste Mercedes-modell, noen gang.

Dette er Black Series-utgaven av SLS, som kom i 2014. Den markerte slutten på modellen.

Rundt 700 hk

Selv om nøyaktige spesifikasjoner på nykommeren ikke er bekreftet, er det flere rykter som skal ha det til at bilen får en betydelig effektøkning fra dagens 585 hk.

Slik ser det ut på innsiden i dagens GT R Pro.

Dessuten ventes det at motoren under panseret blir noe ekstraordinært. Her er det ikke snakk om å fintune dagens 4-liters V8-motor. I stedet har AMG-sjef Tobias Moers tidligere uttalt «at vi aldri har gjort noe slik før, med en AMG-motor».

Samtidig bekreftes det at det er snakk om en ren bensinmotor, og ingen form for hybridteknologi.

Nye GT R Black Series skal konkurrere mot Porsche 911 GT2 RS, og det ventes derfor at motoren skal levere rundt 700 hk. Det er ikke annet enn spinnvilt på forholdsvis lett bil med bakhjulsdrift.

Vi vet allerede at nykommeren får samme grill som denne (AMG GT3).

Brutalt design

Når «Black Series» blir en del av navnet på en AMG-modell, betyr det også at det visuelle uttrykket skjerpes.

Hjertet i dagens AMG GT-modeller er en 4-liters V8–motor med doble turboer. I GT R Black Series ventes det rundt 700 hk.

Av nye GT R Black Series har det allerede lekket flere bilder, som bekrefter akkurat det. Eksteriørt henter bilen flere elementer fra banebilen AMG GT3. Det innebærer blant annet den brutalt store grillen, i tillegg til en gigantisk hekkspoiler.

Sistnevnte skal visstnok være noe av det største man kan montere lovlig på en gateregistrert bil fra fabrikk.

Utover at det ser bøst ut, har de nye designelementene naturligvis en hensikt. Blant annet er de der for å bedre aerodynamikken, slik at rundetidene på bane kan pushes ytterligere ned.

– Det blir utrolig spennende å se bilen helt ferdig og uten kamuflasje. Stort heftigere enn dette blir det nesten ikke. Her snakker vi helt klart om en modell som kommer til å skrive seg inn i historiebøkene, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Artikkelen er først publisert av Broom.no.