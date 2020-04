– Du både lukter og hører den før du ser den

Det er ikke alltid enkelt å være liten. Heller ikke for en bil. Små ytre mål speiles ofte i ganske lav egenvekt, og også små motorer.

Selv om den er både gul og litt søt og med typisk japansk 70-talls design, er nok ikke livet på veien alltid like lett for en Mitsubishi Minica Skipper. Ja, selv en svak motbakke, eller en laber bris midt i mot kan gjøre hverdagen tøff for den som er liten og gul.

– Men den blir lagt merke til da. Selv om du både lukter den og hører den før du ser den, sier en litt stolt og lykkelig Nicolai Berg som har eid den mildt sagt spesielle bilen et snaut år.

– Ja, selv om den er gul, blir den fort borte i trafikkbildet. Men med lukten av to-takts eksosen og lyden fra den bitte lille motoren – både hører du og kjenner du, forklarer Nicolai.

– Hva slags motor snakker vi om her?

– Som nevnt – det er en totakter med to sylindre, på tilsammen 359 kubikk og rundt 30 hestekrefter. Den gjør unna 0-100 før lunsj, om det ikke er motvind, da. Da er det ikke sikkert den når 100 km/t i det hele tatt, ler eieren.

Fantes i mange varianter

– Hvor liten er den egentlig?

Jeg så den helt tilfeldig - og falt pladask sier Nicolai Berg . Foto: Privat.

– Veldig liten. Lengden er på rett under tre meter. Kona har en VW Polo og den blir jo et digert beist ved siden av denne. Min bil er en 1972-modell og er andre generasjon av Minica Skipper, forklarer 31-åringen fra Sola, utenfor Stavanger.

Mitsubishi Minica kom på markedet første gang i 1962 og den ble produsert fram til 2011. I kjent japansk stil var generasjons-skiftene hyppige og bilen finnes i hel åtte ulike generasjoner. I tillegg ble den bygget i mange ulike varianter. Alt fra Van, til biler med firehjulsdrift og småhissige Turbo-modeller så dagens lys. Felles for alle er små ytre mål og ditto motorer.

Bilene var primært beregnet på det japanske hjemmemarkedet. Men noen har altså funnet veien hit til det kalde nord også.

– Hvordan kom denne til Norge og Sola?

– Det var et svensk kranfirma som kjøpte tre slike på 70-tallet. De brukte bilene til og fra arbeidsplassen, i stedet for å pakke ned mobilkranene hver ettermiddag.

– Jeg har hørt at en av disse Skipperene fortsatt finnes i Sverige. Den tredje er søkk borte, men jeg har interiøret, alle rutene og en del deler til denne tredje og siste bilen, sier Nicolai. Om noen vet noe, eller hører om den siste bilen, kan jo det være greit å vite.

Denne bilen får deg til å smile

Interiøret er også av den litt enklere sorten. Foto: Privat.

Er egentlig motorsykkel-mann

– Hvordan havnet den i ditt eie?

– Jeg er vel kanskje kjent for å handle litt sære ting som kanskje ikke så mange bryr seg om. Det er egentlig så enkelt at jeg så den på finn.no. Den var jo kjempekul og jeg bare kjente at den måtte jeg ha. Så ble det handel.

– Egentlig er jeg mest motorsykkel-mann og har hatt mange ulike sykler, selv om jeg ikke har hatt motorsykkel-lappen så lenge. Jeg har en Royal Enfild fra 1966 som jeg koser meg med. Ellers har jeg hatt en del eldre japanske sykler, KTM, BMW 1200 – ja egentlig litt forskjellig, forklarer han på klingende Stavanger-dialekt.

– Jeg sto på bremsen – men det var altfor sent

Liten bil betyr ofte også liten motor. Rundt 30 hestekrefter byr denne på. Foto: Privat.

Folk blir glade!

– Hvilke planer har du for Mitsubishien framover nå da?

– Vi venter familieforøkelse i mai, så jeg har satt bil- og motorhobbyen litt på vent. Men bilen er egentlig både pen, fin og i god stand. Den har jo gått bare 50.000 kilometer. Så det blir bare noe småtterier og shining som skal gjøres. En EU-kontroll venter. Ellers blir det bare å kjøre litt og kose meg med den.

– Det er gøy å kjøre den også, selv om motoren skriker på 6000 o/min i 90 km/t. Den er veldig var for vind. Blåser det mer en 6 meter i sekundet (laber bris ref. yr.no), må du legge dette med i betraktning når du skal "forte" deg ut fra veikryss eller når en luke i rundkjøringen, da akselerasjonene blir negativt påvirket av motvind. Sidevind har også negativ innvirkning på retningsstabiliteten. Det har trolig mye å gjøre med vekten på 485 kilo, tror Nicolai.

– Den er en morsom bil å eie. Folk peker og smiler. Det er en bil man blir både glad i og glad av! Dette er ikke bilen for deg som er sjenert eller ikke liker oppmerksomhet, avslutter den hyggelige bileieren.

