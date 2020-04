Brukte rullegardin foran bilskiltene – tatt på fersken av politiet

Det er noe vi vanligvis forbinder med James Bond – som enkelt kunne rotere nummerskiltene på sin Aston Martin. Kanskje kom også inspirasjonen derfra – til 28-åringen fra Bergen som monterte "rullegardiner" foran skiltene på bilen sin.

Skiltene både foran og bak på bilen hans hadde nemlig rullegardiner, som kunne heves og senkes ved hjelp av en fjernkontroll inne i bilen. Dermed kunne han passere gjennom bomstasjoner uten å betale.

Vil vil tro løsningen også kunne anvendes ved for eksempel fotobokser...

Det var Bergensavisen (bak betalingsmur) som først fortalte om saken.

Brikke pakket inn i alufolie

28-åringen må nå møte i retten, tiltalt for bompengebedrageri. Han ble tatt på fersken av UP i juli i fjor:

– Patruljen ble oppmerksom på bilen på Sotraveien, da den kjørte vinglete og med lavere fart enn fartsgrensen. De fikk stoppet bilen, og sjekket den samtidig i politiets datasystem. Der fant de et tips om at bilen hadde usynlige skilt ved bompassering, for deretter å bli synlig igjen, uttalte politiadvokat Arne Fjellstad, til Bergensavisen før påske.

I hanskerommet til bilen fant politiet også en bombrikke pakket inn i aluminiumsfolie. Folien gjør at brikken ikke oppnår kontakt med sensorene i selve bomstasjonen når bilen passerer. Dermed blir bilen heller ikke registrert.

Noen ler – andre rister på hodet

Et trykk på fjernkontrollen inne i bilen – så var skiltene borte... Foto: Politiet.

Ikke den mest diskrete bilen...

Det hører også med til saken at bileieren anmeldte UPs betjent for ulovlig ransakelse av bilen. Her er konklusjonen at politiet ikke opptrådde straffbart og denne saken er henlagt.

PS: For James Bond var ikke poenget å lure seg unna bompengestasjoner. Han brukte roterende skilter for å kunne komme seg mest mulig diskret fra London til Sveits, og skiftet dermed først over fra engelske til franske skilter, deretter til sveitsiske da han kjørte inn i Sveits.

At en Aston Martin kanskje ikke var den mest diskrete bilen uansett, var neppe noe tema underveis i planleggingen av filmen...

Roterende nummerskilt var bare én av mange spesialløsninger legendariske Q hadde laget til James Bonds Aston Martin. Foto: Scanpix.

Saken ble først publisert på Broom.no