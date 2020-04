Her er ny elbil i Norge – lenge før tiden

Toyota-konsernet var lenge tilbakeholdne i forhold til elbiler. Hybrid har vært deres greie. Men nå er endelig deres første elbil her.

Attpåtil på norsk jord. Vi snakker om Lexus UX 300e. Riktignok en førserie-bil på belgiske skilter. Men dette er starten på noe som kan bli både stort og viktig.

UX 300e er en bil Toyota/Lexus i Norge har store forventninger til og som de håper skal doble Lexus-salget her hjemme. Fra snaut 1.000 i året og opp mot 2.000 biler. Hvorav halvparten er forventet å være elektriske UX.

Pressekonferanse på hjemmekontoret

For å ta nyheten nærmere i øyensyn sendte vi vår egen bilekspert Benny Christensen av gårde med kamera og notatblokk for å gi oss et førsteinntrykk av den viktige nykommeren.

Han skulle egentlig testet bilen i spanske Valencia, men på grunn av den pågående korona-situasjonen, ble det ikke slik. Turen har i stedet gått til noe mindre eksotiske Drammen, hvor den norske importøren holder hus.

Etter en introduksjon og pressekonferanse på Teams på hjemmekontoret, sto bilene klare i Drammen for avhenting.

Vi gjør som vi ofte gjør under billanseringer. Vi ringer for å få en kjapp oppdatering og et førsteinntrykk av nyheten.

– Ring, ring ...

300e er betegnelsen når Lexus UX nå blir elbil.

Får ikke fortelle

– Heisann!

– Hei Benny, Da ble det ikke Valencia, men Drammen på deg. Har det gått greit?

– Ja da, ikke noe problem, det. Nå har jeg akkurat hentet nye Lexus UX 300e. En bil som i stor grad bygger på Toyota C-HR, det er en modell som har solgt veldig godt også her i Norge. UX kom i 2019 og ble fort en bestselger for Lexus. Jeg får ikke si noe om kjøreinntrykk nå, det er det faktisk sperrefrist på til litt senere i april. Men jeg kan jo fortelle om resten av bilen!

– OK skjønner. Hva får vi her når det gjelder motor, batteri og rekkevidde?

– Her får vi en elmotor som yter 150 kW, det tilsvarer rett over 200 gammeldagse hestekrefter, Batteriet består av 288 celler og har en samlet effekt på 54 kWt. Den kan ta 50 kW hurtiglading. Batteripakken er forresten gasskjølt, ikke væskekjølt.

Bagasjerommet har faktisk økt fra hybrid-utgaven, til 367 liter.

Stor interesse

– Rekkevidden er fortsatt noe usikker. Bilen er ikke typegodkjent ennå, men de snakker om en rekkevidde på over 300 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-standarden. Men om det betyr 320 eller 335, det vet vi altså ikke ennå. Men det blir etter alt å dømme noe deromkring. Bilen jeg nå er utstyrt med, er som nevnt en førserie-bil. Den ordinære produksjonen starter i august og de første kundebilene kommer hit til lands i oktober.

– Vet du noe om hvordan mottagelsen har vært så langt?

– Ja, det meldes om stor interesse. Før coronakrisen traff oss i mars, hadde Lexus drøyt 320 forhåndskontrakter. Det må kunne sies å være et bra tall. Rundt 30 prosent av disse er helt nye kunder som kommer fra andre merker.

Analog måler

UX er altså en kompakt bil, men bagasjerommet i den elektriske utgaven er faktisk større enn i hybriden, pluss 47 liter. Det skyldes at den elektriske ikke har 4x4, dermed frigjøres plass og du har 367 liter til rådighet.

– Foran er det rommelig, mens baksetet passer best for barn. Interiøret er for øvrig preget av fine materialer og bra kvalitetsfølelse. Her er Lexus et godt hakk over de mer folkelige bilmerkene. En litt interessant detalj er også måleren som viser hvor mye strøm det er i batteripakken. Den er analog og ser akkurat ut som en tradisjonell tankmåler. Her er det tydelig at Lexus vil gjøre det minst mulig mystisk og "fremmed" for kjøperne sine, sier Benny.

Sjekk strømmåleren, her tenker Lexus annerledes enn de fleste andre.

Fra 359.000 kroner

– Hva med prisene?

– De er klare. Elektriske UX starter på 359.000 kroner, det er ikke noen gærn pris. Bestselgeren er ventet å bli "mellomversjonen" Premium, til 398.000 kroner. Den har skinninteriør, varme i forsetene og baksetet og i rattet – for å nevne noe. Men topputgaven klokker inn til 440.000,- . Naturligvis med veldig mye utstyr, men bilstørrelse og rekkevidde tatt i betraktning, er det kanskje litt i overkant.

– Kjapt oppsummert vil jeg si at Lexus her kommer med en elbil som skiller seg litt ut fra mengden, på flere områder. Den går ikke lengst og den er heller ikke størst eller billigst. Men den byr på en god dose særpreg. Derfor bør den også kunne selge bra her hjemme. Jeg kommer tilbake med når sperrefristen er over 21. april, avslutter Benny.

