Forbrukerrådet advarer: EU-godkjenning kan gi falsk trygghet

Periodisk kjøretøykontroll, eller EU-kontroll som de fleste av oss kaller den, ble innført her til lands i 1998.

Alle biler som er eldre enn fire år må kontrolleres og godkjennes hvert andre år. Dette har hatt stor betydning for den generelle tilstanden til bilparken. Blir ikke bilen godkjent på EU-kontrollen, kan den heller ikke kjøres.

EU-godkjenning brukes også aktivt av mange som selger bruktbil. "Bilen er nylig EU-godkjent" står det gjerne i annonsen – eller du hører det av selger når du kommer for å prøvekjøre. Men hva omfatter egentlig en EU-kontroll?

Klagesakene til Forbrukerrådet har avdekket at mange tror EU-kontrollen er en form for tilstandsvurdering av bruktbilen. Det samme registrerer kundebehandlerne hos den digitale markedsplassen Nettbil.no som formidlet salg av over 3.000 bruktbiler fra privatpersoner til bruktbilforhandlere i 2019. Nå går de sammen ut for å bidra til å klare opp i forskjellene.

2.300 tvistesaker om bruktbil

– Dessverre råder det en forvirring. At bruktbilen er EU-godkjent er selvsagt viktig, men det er viktig at både bruktbilkjøpere og -selgere forstår at en EU-godkjenning er en nåtidsvurdering av bilen, ikke en grundig sjekk som for eksempel forteller hvor slitt viktige deler er, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen hos Forbrukerrådet.

Målet med oppklaring rundt testforskjellene er ikke bare færre klagesaker, men å øke oppmerksomheten rundt verdien av god dokumentasjon for begge parter i en bruktbilhandel.

Totalt behandlet Forbrukerrådet 2.300 tvistesaker om bruktbil i 2019. Det er en svak økning i forhold til toppåret 2018. Og dessverre er det få tegn til at utviklingen avtar. Den drivende årsaken til at det blir mange klagesaker er klar: Kjøper mener bilen er i dårligere stand enn han eller hun kunne forvente.

(Saken fortsetter under bildet)

En så "fersk" EU-kontroll som mulig er viktig når du skal kjøpe bruktbil. Men noen garanti for at alt er i orden på bilen er den absolutt ikke.

Topper klagestatistikken

For å forstå forskjellene er det greit å ta utgangspunkt i formålet med de to testene. Mens poenget med EU-kontrollen er å bidra til mer trafikksikre biler på veiene og en mer miljøvennlig bilpark, er en tilstandsvurdering/tilstandsrapport en grundig teknisk gjennomgang som gir informasjon om bilens driftssikkerhet over tid.

En EU-kontroll vil normalt avdekke feil ved lys, slitasje på bremsesystemer eller andre forhold som gjør bilen direkte trafikkfarlig, men den omfatter for eksempel ikke kontrollpunkter som går på motoren eller girsystemet og den vil ikke avdekke begynnende rustproblemer. Klagesakene omhandler ofte feil på deler som gjelder drift, og det er gjerne disse slitasjene eller skadene det er dyrt å utbedre.

– Biler som er eldre enn ti år og som viser seg å være mindre driftssikre enn kjøper trodde, topper klagestatistikken vår, sier Iversen, i en pressemelding.

– Bilselgere blir overrasket

Et fellestrekk er også at god dokumentasjon er mangelvare og at mange har nøyd seg med nylig EU-godkjenning. Misfornøyde kjøpere krever et betydelig beløp fra selger i disse tilfellene. Som oftest halve kjøpssummen eller mer. Det fremgår av Forbrukerrådets Bruktbilbarometer 2019.

Nettbil ser det samme mønsteret. Alle biler som selges via den digitale plattformen fra forbrukere til forhandlere blir testet hos NAF eller Viking. Mange selgere stiller seg uforstående til at det framkommer feil ved tilstandsvurderingen når bilen nylig har passert EU-kontroll.

– Vi opplever nesten daglig at bilselgere blir overrasket dersom tilstandsrapporten avdekker feil eller mangler som EU-kontrollen ikke har påpekt, sier daglig leder Anders Espelund i Nettbil.

(Saken fortsetter under bildet)

Biler som er eldre enn ti år og som viser seg å være mindre driftssikre enn kjøper trodde, topper klagestatistikken hos Forbrukerrådet.

Kan klage i inntil to år

Han legger til at ikke alle selgere ser verdien av å få tydeliggjort hvilken stand bilen er i. Noe han blant annet tror har sammenheng med at mange ikke kjenner opplysningsplikten man har som selger eller de er ukjent med at private bilkjøpere kan klage inntil to år etter kjøpet, dersom feil eller mangler avdekkes.

Selgere som selger bruktbilen til en forhandler via Nettbil slipper garantiansvaret.

– Å få et krav på tilbakebetaling av halve eller hele kjøpesummen etter at man har solgt er ingen behagelig overraskelse. Hadde flere vært bevisst ansvaret i etterkant av et salg og risikoen for å få klage fra kjøper, ville nok flere vært interessert i å selge med skikkelig dokumentasjon. Derfor er det også så viktig at folk kjenner forskjellene på disse to bruktbilvurderingene, sier Iversen.

Saken ble først publisert på Broom.no