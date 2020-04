Ford kjører akkurat nå presselansering av sin nye Kuga her i Norge. Dette er tredje generasjon Kuga og den kommer med en viktig nyhet: Nå er Fords familie-SUV for første gang også ladbar hybrid.

Den ladbare Kugaen byr på inntil 56 kilometer elektrisk rekkevidde. Dette gjelder for blandet kjøring, for bykjøring oppgir Ford 68 kilometer.

Dette er blant det beste i klassen, og det utløser også noe som er svært viktig for prisen på bilen. Med så lang elektrisk rekkevidde, går nemlig den ladbare Kugaen gjennom det norske avgiftssystemet med null i avgift.

Startprisen på ladbar Kuga blir med det på 399.000 kroner. Dette gjelder Titanium som nå er innstegsmodell. I tillegg tilbyr Ford bilen som ST-Line fra 439.000 kroner, mens topputgaven Vignale har startpris på 472.000 kroner. Dette betyr at Kuga er svært aggressivt priset mot konkurrentene.

Unngå rykk og napp

Det vil også bety at bilen som nærmest har eid denne klassen til nå. Mitsubishi Outlander, får det betydelig tøffere. Senere i år kommer også Toyota RAV4 som ladbar hybrid. Det er også en modell som slipper helt unna avgift i Norge.

Offisielt forbruk på Kuga etter WLTP-målemetoden er estimert til 0,14 l/mil, med et CO2-utslipp på 32 g/km.

Som vanlig for ladbare hybrider, avhenger dette av flere ting. Topografi og temperatur spiller inn her – og ikke minst er kjørestil viktig. Skal du få det optimale ut av en ladbar hybrid, må du unngå ujevn kjøring, rykk og napp.

Interiøret er også helt nytt, her kjenner vi igjen flere elementer fra øvrige Ford-modeller, som Focus.

Mer plass

Kuga kommer med fire forskjellige elektriske kjøremodus: «EV Auto», «EV Nå», «EV Senere» og «EV Lading».

Batteripakken er plassert under bilen og er på 14.4 kWt. Forventet ladetid til 100 prosent fra en 230 volts kontakt er under 6 timer – eller ca 3,5 time med en ladeboks.

Nye Kuga er 44 mm bredere og 89 mm lengre enn den utgående modellen. Akselavstanden har også økt med 20 mm. På innsiden gir det mer plass i både skulder- og hoftehøyde for passasjerene, bak og foran.

Nye Kuga er den første SUV-en som er bygd på Fords nye globale plattform, C2. Denne gir forbedret aerodynamikk for bedre drivstoff-effektivitet. Den reduserer også vekten på bilen med 90 kilo sammenlignet med utgående modell. I tillegg er det en plattform som er designet for å forbedre bilens sikkerhet ved en eventuell kollisjon. Den har også 10 prosent bedre torsjonsstivhet for ytterligere å forbedre kjøredynamikken.

Når Kuga nå har blitt ladbar hybrid, ligger det an til betydelig økning i salget.

4x4? Da må du velge en av de andre

Kuga tilbyr for første gang ulike kjøremodus for optimal ytelse under ulike kjøreforhold. I tillegg til normal, sport og økonomi har du modus tilpasset glatt underlag, dyp snø og sand.

Det du ikke får på ladbare Kuga, er 4x4. For endel norske kunder vil nok det helt klart være et savn. Men fra høsten kommer Kuga som ikke-ladbar hybrid med 4x4. Her kombineres en 2,5-liters bensinmotor med en elektrisk motor, litiumion-batteripakke og en ny automatgirkasse.

Senere i vår kommer Kuga også med 2-liters EcoBlue dieselmotor med 190 hestekrefter, 4x4 og automatgir.

Saken er først publisert på Broom.no