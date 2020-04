Prisssjokk: Mange nybiler har blitt mye dyrere

Det er ikke bare corona-krisen som påvirker norsk økonomi for tiden. Kronekursen har også fått kraftig juling de siste par ukene, blant annet mot euro.

Det gjør at mange varer blir dyrere her hjemme. En av dem er biler. Og her har det skjedd mye i det siste.

Før påske skrev vi i Broom at den norske BMW-importøren fra 1. april satte opp grunnprisen på alle nye biler med 5 prosent. De er langt fra de eneste som har justert opp prisene sine.

Noen holder på prisene

Nå har nettstedet elbil24.no tatt en grundig gjennomgang av elbilprisene: Den avdekker at det er store prisendringer på mange modeller.

Noen eksempler:

Populære Hyundai Kona Electric har blitt 45.000 kroner dyrere.

Tesla Model 3 Standard Range Plus har økt prisen med 46.000 kroner.

Porsche Taycan 4S (innstegsmodellen av Taycan) har økt prisen med 47.000 kroner. Toppmodellen Taycan Turbo S har på sin side blitt hele 129.000 kroner dyrere.

Samtidig skriver elbil24.no at endel elbil-importører valgt å holde prisene sine og avvente prisøkninger. Dette gjelder blant annet for Jaguar, Mercedes og Nissan.

Les også: BMW økte alle prisene

(Saken fortsetter under bildet)

Jaguar holder enn så lenge prisene på sin elektriske I-Pace på samme nivå som før.

Unngår lengst mulig

Brooms bilekspert Benny Christensen understreker at det slett ikke er noe nytt at bilimportørene justerer prisene sine. Men en så omfattende omlegging som det vi ser nå er ikke vanlig:

– Nei, i dette markedet er forutsigbarhet viktig. Derfor unngår man lengst mulig å foreta store endringer. Men slik situasjonen er nå, har nok mange følt at de ikke har hatt noe valg. Det er generelt små marginer i dette markedet. Og når valutakursen forverrer seg så mye, risikerer man å ta inn biler og rett og slett selge dem med tap, sier Benny.

Les også:

Her trenger du ingen nøkkel - og det finnes ikke dørhåndtak

(Saken fortsetter under bildet)

Posrche Taycan øker MYE i pris, fra 47.000 til 129.000 kroner.

– Brå prisøkninger er aldri bra

– Hva betyr det for bilkjøperne?

– Det bør ikke ha noe å si for de som har bestilt bil før økningen. De aller fleste kontrakter er utformet slik at man har en garantert pris å forholde seg til. Slik sett unngår man at bilen blir plutselig blir mye dyrere. Men for de som skal bestille nå, slår det direkte ut. De må forholde seg til ny og høyere pris, sier Benny.

Han peker på at dette nok vil skape litt ekstra uforutsigbarhet i nybilmarkedet, som fra før naturligvis er preget av all usikkerheten rundt oss.

– Det blir fort et uklart bilde. Brå prisøkninger er aldri bra i så måte. Men bilbransjen er også vant til å måtte omstille seg kjapt. Det at flere importører velger å holde prisene sine som før, viser også at noen har is i magen og nok håper at valutakursen snart skal gå litt mer andre veien. I tillegg er det naturligvis tøff konkurranse her. Noen vegrer seg nok ekstra for å sette opp prisene, fordi de frykter det vil gå ut over salget, sier Benny.

(Saken fortsetter under bildet)

Bruktbilprisene er naturligvis ikke uberørt av betydelige prisøkning på nybiler. Dette gjelder særlig de nyere brukte bilene i markedet.

Dyrere bruktbiler?

– Hva med bruktbilprisene oppe i dette?

– Det er et interessant spørsmål. Når nye biler blir såpass mye dyrere over natten, vil det også påvirke bruktbilprisene. De som rakk å kjøpe før prisøkningen har fått en ny buffer mot det første verditapet. Økt nybilpris vil nok også gjøre at flere vurderer å kjøpe en nyere bruktbil av samme modell. Det igjen vil kunne være prisdrivende i bruktmarkedet. I sum gjør dette at bruktbilene nok til en viss grad også følger med på prisoppgangen, avslutter Benny.

Les også: Selge brukt elbil: Det var plutselig ikke så enkelt lenger

Saken ble først publisert på Broom.no