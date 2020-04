Nei – det er ingen frist for når du må ta av vanlige vinterdekk

Korona-pandemien påvirker også dekkskift-sesongen i Norge. Før påske ble det kjent at Statens vegvesen har forlenget fristen for hvor lenge det er tillatt å kjøre med piggdekk.

Nå er fristen 1. mai for hele landet. Vanligvis gjelder denne datoen bare for de to nordligste fylkene, for resten av landet er det første mandag etter 2. påskedag som gjelder. Men i år har altså mange fått bedre tid.

Her kan det nok være viktig å presisere at fristen kun gjelder for piggdekk. De fleste av oss harr piggfrie vinterdekk på bilen. Og her er det ingen bestemt frist:

Lovlig, men ikke å anbefale

– Mitt inntrykk er at mange tror det er samme regel uansett hvilke vinterdekk man har. Men slik er det altså ikke, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Hvorfor ikke?

– Det er et godt spørsmål! Mange har tatt til orde for at det burde være en klar frist her også, men nå er det opp til hver enkelt å bestemme når man vil bytte dekk. Vi ser dessverre at et betydelig antall biler kjører rundt med vinterdekk hele året. Det er altså fullt lovlig, men det er absolutt ikke å anbefale, sier Benny.

Ulike undersøkelser indikerer at så mye som én av fem bilister lar være å skifte til sommerdekk.

Brooms bilekspert Benny Christensen anbefaler alle å skifte til sommerdekk, så snart vær - og kjøreforhold tillater det.

Kjøreforholdene som avgjør

– Det er faktisk et betydelig problem for trafikksikkerheten. Vinterdekkene har nemlig mye mykere gummiblanding enn sommerdekk. Det gjør at bilen får vesentlig dårligere kjøreegenskaper med vinterdekk på sommeren. Dette gjelder både i svinger, ved nedbremsing og ved økt fare for vannplaning. Vinterdekkene slites også mye raskere enn sommerdekk, når det er varmt i været. Derfor bør du legge om til sommerdekk så fort dette er forsvarlig, mener Benny.

Regelen sier at man skal være skodd etter forholdene. I det ligger også at det ikke er noe påbud om å bruke vinterdekk, selv om det er vinter.

– Nei, det er kjøreforholdene som avgjør dette, ikke kalenderen. Også her har mange etterlyst klarere regler, for eksempel at det blir påbudt å ha vinterdekk fra en bestemt dato. Da vil man tvinge de som er for sent ute og kanskje tar sjansen på å kjøre på sommerdekk, når man absolutt ikke burde gjort det, sier Benny.

Husk en viktig jobb

Uansett frist: Svært mange kommer sannsynligvis til å skifte dekk i påskeferien.

– Mitt inntrykk er at mange dekkforhandlere fortsatt holder åpent og er klare for sesongen. Men samtidig vil kanskje flere enn vanlig gjøre denne jobben selv nå. Da er det viktig å sjekke at dekkene som skal på har tilstrekkelig mønsterdybde. Regelen er her minimum 1,6 millimeter, men måler du dem til under 3 millimeter, mener jeg du heller skal kjøpe nye dekk enn å sette på de gmle. Husk også en veldig viktig jobb etter at sommerdekkene er på bilen: Nemlig at du må etterstramme hjulboltene etter noen mil. Hvert år opplever flere bileiere at de mister et hjul i fart. Og tro meg: Det er ikke noe du ønsker skal skje deg, avslutter Broom-Benny.

Saken er først publisert på Broom.no