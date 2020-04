Denne bilen kan bli virkelighet

Svært mange nordmenn venter akkurat nå på Volvos første elbil, XC40 Recharge Pure Electric.

Men Volvo har mer på gang. En av dem er en ny og sporty SUV, med klare coupé-trekk. En bil som trolig skal hete C40.

For noen år siden viste Volvo frem XC Coupé og dette konseptet vant priser for sitt design. Den kommende C40 vil sannsynligvis inneholde mange av elementene fra nettopp XC Coupé. Enn så lenge vises bilen som et konsept. Men den er ikke langt unna produksjonsstart.

Bilen skal bygges på Volvos CMA-plattform slik som XC40 og den vil også dele interiøret med denne.

Mye elektrisk framover

Nye Volvo C40 avbildet på fjellet og med takboks, det tyder på at de henvender seg til aktive mennesker.

Det er også ventet at den vil få de samme drivlinjene som XC40. Det vil si et utvalg av både bensin- og dieselvarianter og kanskje som ladbar hybrid.

Den nye C40 kommer også temmelig sikkert i en elektrisk versjon, akkurat som opphavet XC40.

– Vi kan ikke kommentere direkte på spekulasjoner om fremtidige produkter eller tjenester fra Volvo. Men jeg kan si såpass som at Volvo satser hardt på elektrifisering og at vi skal lansere flere nye elbiler de kommende årene. I 2025 skal halvparten av det globale bilsalget være helelektrisk og resten hybrider. Frem til 2025 kommer det helt sikkert mange modeller som vil passe det norske markedet godt. Det sier Erik Trosby som er Volvos PR- og kommunikasjonssjef i Norge, til Broom.

Nye Volvo C40 bygger i bunn og grunn på XC40, en bil den vil dele drivlinjer og interiør med.

Coupe-tradisjoner

Bilen får en sterkt skrånende taklinje, oppdatert bakdel og et gjennomgående sportsligere utseende. C-en i modellbetegnelsen betyr Coupé på Volvo-språket.

Volvo har lange og stolte tradisjoner å forsvare innen coupe-segmentet. Det skulle være nok å nevne klassiske biler som P1800, 262C Bertone, 780 Bertone og C70. Konseptbilen har også likheter med småbilen C30 som ble produsert fram til 2013.

At Volvo viser konseptbilen med takboks understreker også at man her henvender seg til en folk med en sporty og aktiv livsstil. Men bilen skal også kunne passe inn i asfaltjungelen og ta seg godt ut utenfor en hipp kaffebar i byens kuleste strøk.

Satser på de unge

Volvo håper at yngre kjøpere skal falle for SUV-coupeen.

Volvo håper at C40 vil kunne tiltrekke seg yngre kjøpere. Akkurat det er en utfordring for alle bilprodusenter. Yngre mennesker har et annet forhold til bil og mobilitet, enn det tradisjonelle.

Volvo er også blant de som er langt fremme på dette og som ser på ulike abonnementsordninger rundt dette med bilhold.

Vi nevnte innledningsvis at Volvo C40 trolig ikke er så langt unna. Det er ventet at bilen vil bli vist allerede senere i år, eller tidlig neste år og at den vil komme i salg ganske kort tid etter.

