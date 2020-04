Over 30.000 kjøretøy mangler fremdeles forsikring

Stortingets strategi for å få alle kjøretøy forsikret fungerte tilsynelatende innledningsvis, da de 1. mars 2018 besluttet at Trafikkforsikringsforeningen skulle få sende ut gebyrer til eiere av kjøretøy uten forsikring. To måneder senere var antall uforsikrede redusert fra 111.000 til 69.000, ifølge Nationen, og ett år etter var antallet nede i 33.590. Så sa det nesten stopp.

Den 29. mars i år var det ennå 30.636 uforsikrede kjøretøyer i Norge, selv om det påløper et daglig gebyr for hver dag man kjører uten forsikring, på 50 kroner for moped og traktor, 150 kroner for bil og varebil 150 kroner eller 250 kroner for buss og lastebil. Inntektene fra gebyrene går til forsikringsselskaper som må betale dersom noen stikker av etter en ulykke.

Nesten halvparten av de uforsikrede kjøretøyene er personbiler, deretter følger mopeder, varebiler og traktorer. Prosentandelen er høyest i Troms og Finnmark, med 0,86 prosent av alle kjøretøy uforsikret, mens prosenten er lavest i Møre og Romsdal, der 0,59 prosent av kjøretøyene er uforsikret.