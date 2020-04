VW e-Golf skulle legges ned – nå får den leve litt lenger

VW Golf er en stor, stor suksses for den tyske bilfabrikanten. Her i Norge har den i en årrekke vært en bestselger. Ikke mindre enn 18 ganger har den vært årets mest solgte bil i det norske markedet.

Så langt har 267.238 nordmenn kjøpt en Golf, siden den kom første gang i 1974. Fortsatt ruller 150.000 eksemplarer på norske veier. Den er med det Norges vanligste bil.

De siste årene er det den elektriske utgaven, e-Golf, som har stått for brorparten av slaget her i elbil-landet Norge. I fjor var den Norges nest mest solgte bak Tesla Model 3. Andreplassen har den fortsatt. Nå bak Audi e-tron. Det er med andre ord en bilmodell som mange nordmenn trykker til sitt bryst.

Skulle vært slutt til sommeren

Nå har en helt ny VW Golf-generasjon gjort sin entre. Den åttende i rekken. Den kommer ikke som elbil. Derfor skulle e-Golf avvikles fram mot sommeren.

Årsaken er at e-Golf skal erstattes av VWs helt nye ID.3. ID. er en helt ny serie med elektriske biler fra VW, som vil komme i mange varianter etter hvert. Både som SUV-er, nyttekjøretøyer og ulike familiebiler. Det har vært og er en kjempesatsing fra VW som de har brukt mangfoldige milliarder av kroner på.

Flere tusen nordmenn har bestilt nye ID.3. En stor del av «First Edition»-eksemplarene ble tildelt det norske markedet.

Men alt har ikke gått etter planen rundt produksjonen av Volkswagens første elektriske ID-modell.

Kan bety millionbøter

VW har vært åpne på at de har hatt noen utfordringer med ID.3-utviklingen. Produksjonen av bilen startet allerede i november i fjor. VW har sagt at de vil bruke tiden frem mot lansering til å finpusse og rette eventuelle feil og problemer som dukker opp.

Og problemer er det. Softwaren som ligger til grunn for de øvrige systemene i bilen ikke er tilsynelatende ikke god nok. Dermed fungerer ikke de ulike systemene godt nok sammen.

Om de blir tvunget til å utsette lanseringen, kan det få store økonomiske konsekvenser for Volkswagen. Ikke bare risikerer de å miste salg og kunder. De trenger også et betydelig salg av elektriske biler i år, for å unngå bøter fra EU som har innført et nytt tak for hvor mye bilene fra de ulike produsentene har lov til å slippe ut.

En annen faktor oppe i dette, er om flere modeller kan bli rammet. ID.3 er bygget på Volkswagen-konsernets nye og elektriske MEB-plattform. Denne danner utgangspunkt for en rekke modeller fra flere av merkene i konsernet.

Dermed er det også nærliggende å tro at problemene også kan få konsekvenser for VWs egen ID.4 og blant annet kommende elbiler fra Skoda og Seat.

Forlenger e-Golf produksjonen

De siste ukers nedstengning av fabrikken, på grunn av korona-situasjonen, har ikke gjort denne viktige jobben lettere for VW.

For å unngå millionbøter kan det nå se ut som om VW velger å forlenge produksjonen av nåværende e-Golf. Det skriver nettstedet electrek.

Der spekuleres det i at VW vil forlenge produksjonen fram til september. Det vil i praksis si at VW vil ha e-Golf som en "backup" det meste av inneværende år.

Det er i alle fall en god nyhet til alle de som har sansen for denne modellen. Det er ikke så rent få. Så langt finnes 44.400 slike biler i Norge. Og flere kan det nå se ut til at det blir.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no