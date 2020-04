Arve var på leting i flere år – så dukket drømmebilen opp

Toyota Land Cruiser har røtter helt tilbake til 1951 – og var opprinnelig ment for det japanske politiet og forsvarsstyrken.

Dette er en bil med et bunnsolid rykte. En skikkelig arbeidshest, og ikke minst en entusiastbil, særlig hvis vi ser på de litt eldre utgavene.

– Jeg var student og tidlig i 20-årene da jeg kom over en Land Cruiser BJ42, som jeg ble veldig fascinert av. Den gangen var den selvsagt alt for dyr, men jeg valgte likevel å prøvekjøre bilen. Etter turen vurderte jeg sterkt å ta opp et lån for å kjøpe den, men fornuften seiret dessverre, forteller Arve Helseth til Broom.

56-åringen fra Ålesund legger til at han helt siden den gang har fulgt bilen gjennom flere eiere, med mål om å få tak i den.

Tidligere arbeidsbil på Fornebu

– Det er faktisk fire år siden samme bil igjen dukket opp på bruktmarkedet. Da var bilen så sliten og full av rust, at jeg anså det som en for stor jobb å få den i god stand,, forteller Arve.

Selv om Land Cruiser-entusiasten til slutt måtte gi slipp på ungdomsbilen, dukket det igjen opp en mulighet for et par år tilbake.

– Bilen hadde gått som arbeidsbil på Fornebu flyplass, til denne ble nedlagt. Den hadde til da hatt et behagelig liv, og ble blant annet brukt til å trekke bagasjevogner. Det var med andre ord liten belastning, lav kilometerstand og best av alt; null salt! Etter tiden på Fornebu ble den solgt til Alta, før den i 2004 ble kjørt til Molde og demontert der, forteller Arve ivrig, og legger til at han til slutt kjøpe den, nærmest som et byggesett.

– Absolutt. Det var en ramme med hjul og motor, ellers var alt fullstendig demontert.

Les også: Toyota Landcruiser: Denne tøffingen holder seg nesten merkelig godt i pris

(Saken fortsetter under)

Det gjenstår et par timer i garasjen før denne bilen er kjøreklar.

2 år i garasjen

I dag, to år senere, står 1984-modellen så godt som klar. Det er kun dørene som skal lakkeres, ellers er bilen omtrent som ny.

Absolutt alt er strippet ned og satt sammen igjen. Også den nye lakken er original-fargen fra 80-tallet.

Veien dit klassikeren står i dag, har imidlertid vært lang og ikke minst nøysom:

– Det startet med å gi rammen en skikkelig antirust-behandling. Deretter ble girkassen montert, med nye tetningsringer til utgående akslinger. Karosseriet er renset for gammel tectyl, sandblåst, slipt, epoxy-grunnet og lakkert i bilens originalfarge (Nordic Blue), og til slutt tectylert. Alt av deler som monteres tilbake blir pusset opp, lakket, smurt. Vinsj og kraftuttak er også overhalt, sier Arve.

Les også: Se hva som skjulte seg i den gamle garasjen

(Saken fortsetter under)

Legg merke til zebrasetene. Blir det mer 80-talls enn dette?

Startet etter 16 år

84-modellen skal være den siste utgaven av BJ42 fra ordinær produksjon. BJ42 er forresten versjonen som ble levert mellom 1980-1984. Bilen har servostyring, skivebremser foran, 5-trinns girkasse og tonet glass.

Etter 16 år i deler, forteller Arve at det naturligvis var stor stas å starte motoren for første gang.

– Den starter fint og går som ei klokke! Jeg har ikke gjort annet enn å bytte olje og filtre. Disse motorene skal tåle det meste, så jeg ser ingen grunn til å skru ned noe som virker, legger han til.

Hjertet i bilen er forresten en 3,4 liters dieselmotor, som yter 90 hk.

Les også: Garasjen til Knut Arne er unik – se godbitene her

(Saken fortsetter under)

Slik ser bilen ut i dag – omtrent som ny!

Drømmen i boks

Etter mer enn to år i garasjen, er drømmebilen til Arve så godt som ferdig. Det er kun detaljer som gjenstår før 84-modellen skal ut på veien igjen.

– Bilen har vært registret som varebil, men jeg har fått tak i originale klappseter bak, så jeg håper å kunne registrere den som fireseter. Målet er selvsagt at bilen skal fremstå som original, sier Arve, og legger til:

– Det morsomste er at bilen er prikk lik den jeg så på første gang, for 20 år siden!

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no